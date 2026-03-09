Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: Δυστυχώς δεν είναι καλά, είναι μεταξύ ουρανού και γης

Για την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας, η οποία δίνει μάχη από τις 25 Σεπτεμβρίου 2024, όταν κατέρρευσε επί σκηνής στο Ηρώδειο, μπροστά στους θαυμαστές της, μίλησε ο Άγγελος Παπαδημητρίου στην εκπομπή «Καλυτέρα Δε Γίνεται» του Alpha.

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου, ο οποίος διατηρούσε μία πολύ προσωπική και στενή σχέση με την Μαρινέλλα, τόνισε πως τα νέα δεν είναι ευχάριστα. «Mε τη Μαρινέλλα ήρθαμε κοντά στο “Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες”. Δυστυχώς, έχω νέα της τώρα, δεν είναι καλά. Τα ίδια. Δεν ξέρουμε που βρίσκεται τώρα. Εγώ έχω πει πως είναι μεταξύ ουρανού και γης» ανέφερε.

Υπενθυμίζεται πως η σπουδαία ερμηνεύτρια έχασε τις αισθήσεις της, πριν από σχεδόν 1,5 χρόνο ενώ τραγουδούσε το τρίτο κομμάτι του προγράμματος («Τα λόγια είναι περιττά») και η συναυλία διακόπηκε αμέσως. Διαγνώστηκε με σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Υγεία».

Έκτοτε, η καλλιτέχνιδα ακολουθεί μια μακρά διαδικασία αποκατάστασης, με τους στενούς συγγενείς της, να βρίσκονται διαρκώς δίπλα της. Οι θαυμαστές, όλοι εκείνοι που την αγαπούν, ευελπιστούν πως κάποια στιγμή θα καταφέρει να επανέλθει πλήρως.