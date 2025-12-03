MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Άγγελος Λάτσιος: Η πρώτη φωτογραφία μετά την κατάταξή του στο Ναυτικό

|
THESTIVAL TEAM

Μία φωτογραφία από τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό δημοσίευσε ο Άγγελος Λάτσιος.

Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου κοινοποίησε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου μια εικόνα με άτομα της σειράς του, αναφέροντας ότι έχει καταταγεί στην 25 Δ’ ΕΣΣΟ.

Στο στιγμιότυπο, το οποίο έχει θολώσει, η ομάδα ποζάρει μπροστά από ελληνικές σημαίες, φορώντας τον ναυτικό σκούφο και την επίσημη στολή του Πολεμικού Ναυτικού.

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό - Η ανάρτηση που έκανε

Άγγελος Λάτσιος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Νετανιάχου: Εφικτή μια συμφωνία ειρήνης με τη Συρία, στόχος η δημιουργία ουδέτερης ζώνης

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου για το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει: Λειτουργεί θεραπευτικά και νιώθω ότι υπερασπίζομαι τον εαυτό μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Κουκάκι: Έσπασαν καταστήματα και ΑΤΜ – Επίθεση από ομάδα 40-50 ατόμων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 52χρονου από τη Νεοχωρούδα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ ο επίσκοπος για την υπόθεση των 175 στρεμμάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη αύριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ