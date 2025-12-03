Άγγελος Λάτσιος: Η πρώτη φωτογραφία μετά την κατάταξή του στο Ναυτικό

Μία φωτογραφία από τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό δημοσίευσε ο Άγγελος Λάτσιος.

Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου κοινοποίησε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου μια εικόνα με άτομα της σειράς του, αναφέροντας ότι έχει καταταγεί στην 25 Δ’ ΕΣΣΟ.

Στο στιγμιότυπο, το οποίο έχει θολώσει, η ομάδα ποζάρει μπροστά από ελληνικές σημαίες, φορώντας τον ναυτικό σκούφο και την επίσημη στολή του Πολεμικού Ναυτικού.

Δείτε τη φωτογραφία