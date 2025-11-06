MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Η συγκινητική της ανάρτηση μετά την κηδεία τον θάνατο της μητέρας της – “Τα φώτα θα τα ανάψουμε πάλι την άλλη Παρασκευή”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την πολυαγαπημένη της μητέρα κήδεψε την Τετάρτη (5/11) η Αγγελική Νικολούλη στον Πύργο Ηλείας.

Με ανάρτησή της η γνωστή παρουσιάστρια ευχαριστεί τον κόσμο για τη στήριξή του και παράλληλα ενημερώνει ότι λόγω πένθους η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» δεν θα προβληθεί την Παρασκευή (7/11) και θα τη δούμε ξανά στους δέκτες μας στις 14 του Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η Αγγελική Νικολούλη έγραψε στο μήνυμα της: «Φίλοι μου, θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς, που σταθήκατε διακριτικά δίπλα μου αυτές τις δύσκολες ημέρες. Η απώλεια της μητέρας μου άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως η αγάπη και η στήριξη που δέχτηκα από τόσους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, έγιναν ένα απαλό φως μες στο σκοτάδι του πόνου.

Σας ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα, τα λόγια αγάπης και στήριξης, τις προσευχές σας. Κάθε λέξη, κάθε κίνηση συμπαράστασης είχε για μένα βαθιά σημασία.

Η μητέρα μου υπήρξε πηγή δύναμης και πίστης. Με τη δική σας παρουσία, ένιωσα πως η αγάπη της εξακολουθεί να υπάρχει, μέσα από εσάς.

Ζητώ την κατανόηση σας γιατί το «Τούνελ» δεν θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα.

Τα φώτα θα τα ανάψουμε πάλι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, με νέες υποθέσεις και έρευνες.

Σας ευχαριστώ όλους, με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη,

Αγγελική».

Αγγελική Νικολούλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θύμα απάτης 59χρονη στον Άλμυρο, της άρπαξαν 24.000 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τουρκία: Συνάντηση των μυστικών υπηρεσιών με αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη για την εκεχειρία στη Γάζα

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Νέα αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Στο στόχαστρο τοποθεσία της Χεζμπολάχ, δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να εξαφανίσουμε αυτά τα πλάνα;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Βορίζια: Τον δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή, που “προδόθηκε” στο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού αναζητά η ΕΛΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Βορίζια: Στο νοσοκομείο το νεογνό της οικογένειας Φραγκιαδάκη