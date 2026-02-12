Αγγελική Νικολούλη: Η διπλή τούρτα-έκπληξη στο γραφείο και οι ευχές των συνεργατών της για τα γενέθλιά της

Μια απρόσμενη υποδοχή περίμενε την Αγγελική Νικολούλη μόλις πέρασε την πόρτα του γραφείου της, καθώς η ομάδα της εκπομπής είχε φροντίσει να οργανώσει τα πάντα για τα γενέθλια της παρουσιάστριας. Η δημοσιογράφος αιφνιδιάστηκε από την κίνηση των συνεργατών της, οι οποίοι την περίμεναν για να γιορτάσουν μαζί αυτή την προσωπική της στιγμή.

Δύο τούρτες και ένα «αστυνομικό» concept

Η έκπληξη περιελάμβανε δύο διαφορετικές τούρτες που έκλεψαν την παράσταση. Η πρώτη ήταν στολισμένη με φωτογραφίες της ίδιας, ενώ η δεύτερη είχε ένα ιδιαίτερο «αστυνομικό» θέμα, παραπέμποντας άμεσα στο ύφος της εκπομπής που υπηρετεί επί δεκαετίες.

Οι συνεργάτες της ετοίμασαν επίσης ένα εορταστικό βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς της εκπομπής στα social media, συγκεντρώνοντας πλήθος ευχών.

Στο συγκεκριμένο υλικό, οι άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό της στέλνουν τις προσωπικές τους ευχές, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί πίσω από τις κάμερες.