Αγγελική Ηλιάδη: Όταν έμεινα έγκυος, δεν άκουσα καμία απολύτως φωνή

Η Αγγελική Ηλιάδη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, όπως είδαμε το μεσημέρι της Κυριακής στον Alpha.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γοητευτική τραγουδίστρια αναφέρθηκε τόσο στην στάση που κρατά διαχρονικά ως προς τον δημόσιο της λόγο όσο και στο κομμάτι της εγκυμοσύνης της.

Ειδικότερα, η Αγγελική Ηλιάδη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “από αυτά που παρακολούθησα στους δυο ημιτελικούς για την Eurovision 2026 μου άρεσε πάρα πολύ ο Ακύλας. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι του Zaf. Θεωρώ αυτά τα δύο τραγούδια πολύ ιδιαίτερα και ξεχωριστά”.

“Δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να κρατηθώ. Δηλαδή αν νιώσω θυμό, νεύρα ή αν δω κάτι στην τηλεόραση, ακόμα και αν δεν είναι προσωπικό, επηρεάζομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, κάποιοι λένε πως ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να μιλάει. Όχι, όλοι πρέπει να μιλάμε και όλοι πρέπει να ‘χουμε άποψη”.

“Όλοι οι άνθρωποι. Εγώ δεν βάζω τους ανθρώπους σε κατηγορίες, πόσο μάλλον όταν ακούμε στην τηλεόραση και δημόσια παράλογα πράγματα και ανωμαλίες και δεν ξέρω και γω τι. Φυσικά και θα βγω και θα μιλήσω και δεν θα με νοιάξει καθόλου τι θα πουν”.

“Όταν έμεινα έγκυος, δεν άκουσα καμία απολύτως φωνή. Μπορεί να υπήρξαν φωνές που να ‘λεγαν να μην ολοκληρώσω την εγκυμοσύνη. Η γυναίκα όμως είναι αυτή που θα αποφασίσει για το τι θα κάνει, πως θα το κάνει και αν θα το κάνει. Κανένας άλλος, ό,τι και να λέει ο κόσμος τριγύρω” συμπλήρωσε, ακόμα, η Αγγελική Ηλιάδη στις νέες τηλεοπτικές δηλώσεις που είδαμε στον Alpha.