Αφροδίτη Γραμμέλη για Κατερίνα Καινούργιου: “Ξεπέρασα το όριο και της έχω ζητήσει συγγνώμη”

Την Αφροδίτη Γραμμέλη υποδέχθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/3) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο The 2Night Show.

Η γνωστή δημοσιογράφος, που φέτος συμμετέχει στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1, έκανε τα σχόλιά της για τα τηλεοπτικά πρόσωπα της επικαιρότητας, ένα από τα οποία είναι και η Κατερίνα Καινούργιου.

«Η Κατερίνα είναι από τις πιο ολέθριες τηλεοπτικές μου σχέσεις, διότι την πρώτη περίοδο της τηλεκριτικής, της παρουσίας μου και της σχέσης μου με την Κατερίνα στο βαθμό που έγραφα, υπήρχε κλίμα πολύ κακό. Ήμουν πολύ επιθετική απέναντί της και η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος που σε κάποιες κριτικές ξεπέρασα το όριο», εξομολογείται η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Είναι από τις συγγνώμες, είναι από τα λάθη μου η Κατερίνα, που έκανα. Πλέον έχουμε εξαιρετική σχέση και θαυμάζω αυτό που κάνει φέτος, γιατί αυτό της πηγαίνει και αυτό θέλει ο κόσμος. Ηρεμία, χαλαρά. Και εγώ δεν ακούω αυτά τα “ναι είναι έγκυος, είναι ωραία εικόνα να βλέπεις μια γυναίκα να ‘χει ένα μωράκι στην κοιλιά της”. Δεν κάθεσαι τρεις ώρες να δεις μια εκπομπή γιατί μια γυναίκα, επί πέντε μέρες την εβδομάδα, έχει ένα μωράκι στην κοιλιά της», συμπληρώνει η δημοσιογράφος.

«Και ξέρεις έχει περάσει και από πολλές πίστες. Εννοώ μικρότερα κανάλια, άλλαξε πολλά, άλλαξε συνεργάτες. Είναι χαλαρά πρωταθλήτρια», καταλήγει η Αφροδίτη Γραμμέλη για την Κατερίνα Καινούργιου.

«Ο Γιώργος είναι ευφυής και εξαιρετικός μπαμπάς. Ήταν δίπλα μου στα δύσκολα και με στήριξε. Η τηλεοπτική μας σχέση ήταν θυελλώδης», ανέφερε σε άλλο σημείο η Αφροδίτη Γραμμέλη, όταν η συζήτηση στράφηκε στον Γιώργο Λιάγκα.