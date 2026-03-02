Αφροδίτη Γραμμέλη: Έπρεπε να μείνω με το παιδί στο νοσοκομείο – Κάθε φορά που βλέπω το Παίδων…

MENOY

Για όλους και για όλα μίλησε η Αφροδίτη Γραμμέλη, το βράδυ της Τρίτης 1/3, που ήταν καλεσμένη στο The 2Night Show.

Μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον γιο της και στις δύσκολες στιγμές που πέρασε όταν χρειάστηκε ο μικρός να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.

«Το παιδί μου είναι καλά, το λέω και το νιώθω και ανατριχιάζω. Αυτό είναι που με νοιάζει πολύ, ότι είναι καλά ο γιος μου. Είναι 20 χρονών. Είμαι χωρισμένη και τον μεγαλώνω μόνη από το 2011.
Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα σε κάποιες στιγμές. Υπήρξαν στιγμές που πραγματικά έχασα τον κόσμο. Αντιμετωπίσαμε και κάποια θέματα υγείας και αναγκάστηκα να μην… Όχι αναγκάστηκα, έπρεπε να μείνω για ένα μεγάλο διάστημα με το παιδί στο νοσοκομείο και αυτό με έκανε καλύτερο άνθρωπο», είπε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Και συνέχισε: «Δεν θεωρώ τίποτα σπουδαιότερο από το να είναι καλά τα παιδιά, από το να υπάρχει υγεία. Κάθε φορά που περνάω από τη Μεσογείων για να έρθω στο κανάλι και στη διασταύρωση στο φανάρι βλέπω το Παίδων, πάντα το κοιτάζω με πολλή αγάπη. Ευχαριστώ τους γιατρούς, οι γιατροί του παιδιού μου ήταν οι σωτήρες μου. Ήταν το 2014-15 γιατί έμεινα μέσα τις γιορτές».

