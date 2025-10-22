MENOY

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Μου λένε "αφού εσύ είσαι άρρωστη και παχύσαρκη, μην κάνεις έτσι και το παιδί σου, μην το πεθάνεις"

THESTIVAL TEAM

Στα σχόλια που έχει δεχτεί μετά τη γέννηση της κόρης της αναφέρθηκε η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή. Η πρώην παίκτρια του Big Brother που έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον περασμένο Ιούλιο επισήμανε ότι ορισμένα άτομα την έχουν αποκαλέσει άρρωστη, ενώ έχουν στοχοποιήσει ακόμα και το παιδί της.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή εξήγησε ότι έχει δεχτεί πολύ όμορφα μηνύματα μετά τη γέννηση της κόρης της. Δεν λείπουν ωστόσο και τα κακοπροαίρετα. «Η αγάπη που έχω δεχτεί, τα μηνύματα και οι ευχές, δεν μπορώ να τα ανταποδώσω. Θα δέχομαι πάντα και αρνητικά. Τα πιο πολλά τα γράφουν άνδρες και γυναίκες που έχουν παιδιά πίσω, αυτό είναι το πιο τρομακτικό. Λένε αρκετές κακίες και για το παιδί. “Αφού εσύ είσαι άρρωστη και παχύσαρκη, μην κάνεις έτσι και το παιδί σου, μην το πεθάνεις κι αυτό”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξομολογήθηκε πως δεν την απασχολούσε ποτέ η σκέψη της μητρότητας. Τώρα πια όμως νιώθει ευτυχισμένη που έχει αναλάβει τον ρόλο της μητέρας. «Δεν είχα πρόθεση να γίνω μητέρα. Επειδή αναλαμβάνω ευθύνες και είμαι από πάνω πάντα, ήξερα ότι είναι πολύ δύσκολο. Όμως δεν το αλλάζω με τίποτα. Θα έκανα απόπειρα για δεύτερο παιδί αν μου έδιναν 10 χιλιάρικα», σημείωσε.

