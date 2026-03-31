“Άφησε τη μάνα μου έγκυο μόνη της, η αδελφή του με έλεγε μπάστ…ο” είπε η κόρη του Μπάμπη Λαζαρίδη

Για πρώτη φορά μίλησε η κόρη του Μπάμπη Λαζαρίδη, την οποία απέκτησε πριν τον γάμο του με την Πόπη Μαλλιωτάκη και τη σχέση του με την Αγγελική Ηλιάδη.

Η Μαρία Λαζαρίδη, ακούγοντας όλα όσα έχουν ειπωθεί και από την Αγγελική Ηλιάδη για την κακοποίησή της από τον επιχειρηματία που δολοφονήθηκε το 2008, αλλά και από την αδερφή του πατέρα της, Λίτσα, θέλησε να εξηγήσει ποια ήταν η δική της σχέση με εκείνον. Όπως ανέφερε στο «Πρωινό» την Τρίτη 31 Μαρτίου, δεν είχε καθόλου επαφές με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, παρόλο που το επιθυμούσε και τόνισε πως η οικογένειά του έβγαινε στα κανάλια και διέδιδε ψέματα πως η ίδια και η μητέρα της ήθελαν απλώς να αποσπάσουν χρήματα από τον επιχειρηματία.

Η Μαρία Λαζαρίδη δήλωσε αρχικά πως οι γονείς της χώρισαν πριν γεννηθεί: «Είμαι το πρώτο παιδί του Μπάμπη Λαζαρίδη. Οι γονείς μου χώρισαν όταν η μητέρα μου ήταν έγκυος. Ο πατέρας μου έφυγε τότε και άφησε τη μάνα μου έγκυο, μόνη της. Τον έχω δει μόνο σε φωτογραφίες και στην τηλεόραση. Δεν έχω καθόλου επικοινωνία με την οικογένειά του. Είχαμε μιλήσει 2-3 μπορεί και 4 φορές όταν ήμουν μικρή στο τηλέφωνο. Τον ρώταγα πότε θα έρθει να με δει, και μου έλεγε “άγγελέ μου, μου θα έρθω”. Σαν παιδί που χάρηκε κι εγώ περίμενα όλη μέρα να έρθει. Κάθε αμάξι που σταματούσε μπροστά από το σπίτι, περίμενα ότι θα ήταν εκείνος. Αλλά δεν ήρθε. Ακούω πολλές ιστορίες για το αν ήταν καλός ή κακός, το μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι για μένα, πατέρας δεν ήταν. Δεν ήταν ούτε καλός, ούτε κακός, γιατί δεν ήταν καθόλου πατέρας για μένα», είπε.

Στη συνέχεια, η ίδια αποκάλυψε πως της συμπεριφέρονταν οι γονείς του Μπάμπη Λαζαρίδη αλλά και οι αδερφές του: «Μια φορά, το 2016 πήγα να δω τη γιαγιά μου και τον παππού μου. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά. Έβγαιναν στα κανάλια και έλεγαν ότι θέλουμε μόνο την περιουσία του πατέρα μου, που ήταν απολύτως ψέματα. Μόνο έτσι δεν είναι. Η μάνα μου είχε πληρώσει πάρα πολλά λεφτά για έναν δικηγόρο για να μην πάρουμε τίποτα. Ήξεραν ότι υπάρχω. Η αδελφή του βγήκε και με είπε μπ@@@”. Ο παππούς μου, η γιαγιά μου και οι άλλες του αδελφές έλεγαν ότι δεν υπάρχω και θέλω μόνο τα λεφτά. Ήταν όλα ψέματα και αυτά φυσικά με πείραξαν. Η μάνα μου μόνη της με μεγάλωσε. Δούλευε πολύ σκληρά για να κάνω εγώ μια καλή ζωή και να πάω να σπουδάσω. Ακούμε μόνο για δύο παιδιά, αλλά οι περισσότεροι ήξεραν ότι υπάρχουν τρία παιδιά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκλαψα ή δεν πόνεσα όταν πέθανε. Είχα την ελπίδα, ότι θα τον γνωρίσω κάποτε και θα τον ρωτήσω όλα αυτά που ήθελα», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Μαρία Λαζαρίδη μίλησε για τη σχέση της με τα δυο της αδέλφια, τον γιο της Πόπης Μαλλιωτάκη, Βασίλη Λαζαρίδη και τον γιο της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπη Λαζαρίδη: «Στον Βασίλη είχα στείλει κάποια στιγμή ένα μήνυμα αν θέλει να γνωριστούμε κάποια στιγμή, αλλά ούτε το διάβασε, ούτε μου απάντησε και από τότε το άφησα. Στον Μπάμπη δεν έχω στείλει. Εμείς σαν παιδιά, δεν φταίμε σε τίποτα. Έχουμε τον ίδιο πατέρα. Δεν θα έλεγα ποτέ ότι δεν θέλω να τα γνωρίσω αυτά τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ διαφορετικές ζωές και ότι είναι εντάξει για όλους μας έτσι όπως είμαστε», είπε.