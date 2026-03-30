Α. Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: Φορτώναμε με τρόφιμα το αυτοκίνητό της και τα μοιράζαμε σε απομακρυσμένα μοναστήρια

Για τη Μαρινέλλα μίλησε ο Άγγελος Παπαδημητρίου το απόγευμα της Δευτέρας 30 Μαρτίου στο ΕΡΤNews, αναφερόμενος στη φιλία που τους συνέδεε αλλά και σε άγνωστες πτυχές της ζωής της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Ο καλλιτέχνης, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στη σειρά «Κι ύστερα ήρθαν οι μέλισσες» της ΕΡΤ, περιέγραψε τη σχέση τους ως βαθιά και ουσιαστική.

«Προνόμιο και τύχη φοβερή, όχι απλώς προνόμιο. Μία τύχη απίστευτη, λόγω των “Μελισσών” που κάναμε του Γιάννη Ξανθούλη, όπου δύο χρόνια ήμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί, σε ταξίδια, σε ξενοδοχεία, σε γυρίσματα. Ήταν μια ολόκληρη ζωή δηλαδή, και τολμώ να πω, τολμώ να πω, φιλία, ναι, μια μεγάλη φιλία», είπε αρχικά ο Άγγελος Παπαδημητρίου.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στο χιούμορ της, αλλά και στα προσωπικά της ακούσματα. «Ανέτρεπε τα πάντα. Το χιούμορ της ήταν πάντοτε παρόν, στην πιο κρίσιμη στιγμή έλεγε το πιο αστείο πράγμα. Δεν το ‘χω δει αυτό σε άνθρωπο ίσως, στον εαυτό μου μόνο, και λιγότερο. Έχω να σας κάνω μεγάλες καταθέσεις απόψε, πράγματα που πραγματικά τα έχω δει με τα μάτια μου. Ας πούμε, η Μαρινέλλα ήτανε μία τραγουδίστρια του ελαφρού, το ‘λεγε η ίδια. Απλώς μπήκε μέσα στο λαϊκό για να έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Να φανταστείτε ότι αυτές που θαύμαζε δεν ήταν οι λαϊκές τραγουδίστριες. Θαύμαζε τη Σοφία Βέμπο, την Κάκια Μένδρη και τη Στέλλα Γκρέκα, το καταλαβαίνετε; Και τη Βλαχοπούλου. Αυτά ήταν τα ινδάλματά της».

Και πρόσθεσε: «Θυμάμαι όταν είχε συναντηθεί σε μία παράστασή μου με τη Στέλλα Γκρέκα, έκανε σαν μικρό παιδί από τη χαρά της. Της λέει “Στέλλα μου, είσαι το ίνδαλμά μου”, της λέει, “Στο σπίτι ο Καζαντζίδης είχε μόνο τη φωτογραφία σου στον τοίχο”. Για να καταλάβετε πόσο λεπτά είναι αυτά τα πράγματα. Ήτανε μία τραγουδίστρια του ελαφρού. Είχε προσαρμόσει την φωνή της στο λαϊκό τραγούδι για να πιάσει τον κόσμο. Ποτέ δεν μου μίλησε για λαϊκές τραγουδίστριες. Παρά μόνο για την Αλεξίου. Θαύμαζε τον Καζαντζίδη και την Αλεξίου. Δεν είχα ακούσει τέτοιο θαυμαστικό για κανέναν άλλον».

Κλείνοντας, ο Άγγελος Παπαδημητρίου αποκάλυψε και μια άγνωστη πλευρά της δράσης της. «Πρέπει αυτό να ειπωθεί τώρα πια που έφυγε η Μαρινέλλα. Φορτώναμε το αυτοκίνητό της με τρόφιμα και πράγματα και πηγαίναμε σε απομακρυσμένα μοναστήρια νύχτες και τα μοιράζαμε. Θέλετε κάτι άλλο; Δεν είχε γίνει μία και δύο φορές. Δέκα φορές είχε γίνει αυτό το πράγμα. Φορτώναμε πράγματα και πηγαίναμε σε σπίτια, τα αφήναμε εγώ τα κουβάλαγα… αφήστε», είπε.