ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – “Δεν έχει ζητήσει ούτε ένα συγγνώμη” λέει η μητέρα της

THESTIVAL TEAM

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο από τον σύντροφό της, η υπόθεση επανήλθε σήμερα στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο, καθώς ο κατηγορούμενος ζητά να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την ποινή του.

Μέσα στη δικαστική αίθουσα η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, εμφανίστηκε συντετριμμένη και κατακεραύνωσε το αίτημα των ελαφρυντικών, ζητώντας να εκδοθεί ισόβια κάθειρξη για τον δράστη.

H μητέρα της τόνισε πως ο κατηγορούμενος γνώριζε «100% τι έκανε» και ότι, μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη.

Στο πρωτόδικο στάδιο είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών. Του είχε επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, η δίκη διακόπηκε καθώς -όπως αναφέρθηκε- κρίθηκε επιβεβλημένη η παρουσία ψυχιάτρων και ιατροδικαστών, οπότε και θα συνεχιστεί την Παρασκευή.

