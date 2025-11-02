Ζάκυνθος: Τρεις καταγγελίες στην πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr για μαθητή Δημοτικού

Ένα περιστατικό, για το οποίο δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για ενδοσχολική βία ή για εκφοβισμό, σημειώθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, όπου κατατέθηκαν τρεις ξεχωριστές καταγγελίες που αφορούν μαθητή του σχολείου. Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, η οποία το παρακολουθεί στενά.



Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι καταγγελίες έχουν γίνει μέσω της επίσημης πλατφόρμας stop-bullying.gov.gr, μέσω της οποίας κάθε γονιός έχει τη δυνατότητα να αναφέρει ένα περιστατικό που θεωρεί προβληματικό στον χώρο του σχολείου.

«Πρέπει να προστατεύονται όλα τα παιδιά» δηλώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού, κ. Λαμπρινός Κολπονδίνος, υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να προστατεύονται όλοι οι μαθητές στα σχολεία και να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες κάθε φορά που προκύπτει κάποιο περιστατικό. «Σίγουρα πρέπει να προστατεύονται τα παιδιά. Όλα τα παιδιά και το παιδί που κάνει το bullying και το παιδί που δέχεται το bullying. Πρέπει να δούμε τον τρόπο, από πού προέρχεται και να προβούν οι αρμόδιοι στις ανάλογες ενέργειες, να απευθυνθούν σε ειδικούς, κοινωνιολόγο ή παιδοψυχολόγο, είτε σε κάποια δομή είτε ανεξάρτητα».

Ο κ. Κολπονδίνος σημείωσε επίσης ότι το σχολείο οφείλει να τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως και κάνει κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο περιστατικό, επισημαίνοντας πως ο στόχος δεν πρέπει να είναι η απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο, αλλά η στήριξή του. «Πρέπει το σχολείο να καλέσει τους γονείς και να ακολουθηθούν οι διαδικασίες για να δεχθούν την απαραίτητη βοήθεια. Αυτό πρέπει να γίνει ώστε να βοηθηθεί το παιδί και να μην γίνει απένταξή του. Γιατί υπήρξε περιστατικό πέρσι σε άλλο σχολείο που άλλαξε περιβάλλον, και νομίζω ότι το πιο σωστό είναι όχι να φύγει αλλά να στηριχθεί και να βοηθηθεί».

«Απαραίτητη η συνεργασία σχολείου και γονέων»



Ο πρόεδρος του Συλλόγου επισήμανε ότι τα περιστατικά εντός των σχολείων δεν έχουν εκλείψει και υπογράμμισε τη σημασία της καλής συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και συλλόγους γονέων. «Ποτέ δεν σταμάτησαν τα περιστατικά. Τα δικά μου παιδιά είναι 1η Γυμνασίου και ΣΤ’ Δημοτικού, από το νηπιαγωγείο που ασχολούμαι με τους Συλλόγους Γονέων υπάρχουν πολλά θέματα, άλλες χρονιές λιγότερα και άλλες περισσότερα. Το θέμα είναι ότι κάποιες φορές είναι πιο συνεργάσιμοι οι γονείς και προλαβαίνουν και διορθώνουν καταστάσεις, αλλά είναι κάποιες φορές που δεν… μαζεύεται το θέμα και έχουμε πιο έντονες αντιδράσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δράσεις του Συλλόγου και η χαμηλή συμμετοχή των γονέων



Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τον Σύλλογο είναι η έλλειψη ευαισθητοποίησης των γονέων σε ορισμένες περιπτώσεις. Όπως σημείωσε ο κ. Κολπονδίνος, παρότι διοργανώνονται δράσεις με τη συμμετοχή κοινωνιολόγων και παιδοψυχολόγων, η συμμετοχή των γονέων παραμένει χαμηλή. «Σαν Σύλλογος Γονέων διοργανώνουμε τέτοιες δράσεις για να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς, φέρνουμε κοινωνιολόγους και παιδοψυχολόγους και υπάρχει ένα παράπονο από εμάς και τους δασκάλους, ότι δεν συμμετέχουν, σαν να μην ενδιαφέρονται».



Τέλος, ο κ. Κολπονδίνος τόνισε ότι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών απαιτεί μεγάλη προσοχή, καθώς η συμπεριφορά τους επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα ερεθίσματα που λαμβάνουν. «Αυτό που κάνει το παιδί, κάπου το έχει δει. Μπορεί κάτι να είδε στην πλατεία, ή από κάποιον μεγαλύτερο, γιατί τα παιδιά πάνε σε μια παιδική χαρά ή στην πλατεία, θα ακούσουν ή θα δουν κάτι. Όταν ένα παιδί παίζει ηλ. παιχνίδια που έχουν να κάνουν και με σκοτωμούς, οι αντιδράσεις του θα είναι παρόμοιες μετά».

