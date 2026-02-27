Ζάκυνθος: Η εξήγηση της παιδιάτρου για το περιστατικό με το βρέφος – “Παρότι κλινήρης με πυρετό έδωσα συμβουλές”

Τη δική της εξήγηση για το συμβάν της 21ης Φεβρουαρίου στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου στη Ζάκυνθο με το πέντε μηνών βρέφος που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα, δίνει την Παρασκευή (27/2) η παιδίατρος που ελέγχεται πειθαρχικά και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Καθώς η ΕΔΕ για την «άφαντη» παιδίατρο του νοσοκομείου στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη, η ίδια η επιστήμονας μέσω του δικηγόρου της, επιχειρεί με γραπτή δήλωση να αντικρούσει τις κατηγορίες ότι με τη συμπεριφορά της χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τη σωστή αντιμετώπιση του σοβαρού περιστατικού με το βρέφος που είχε μηνιγγίτιδα.

Η παιδίατρος υποστηρίζει αρχικά ότι ειδοποιήθηκε τηλεφωνικώς από τη γιατρό των επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, ενώ ήταν κλινήρης και υπέφερε από σοβαρά συμπτώματα λοίμωξης.

Συγκεκριμένα λέει πως ήταν εμπύρετη, είχε έντονη ημικρανία και διαδοχικούς εμετούς, προσπάθησε να βοηθήσει όσο μπορούσε, παρέχοντας τις ιατρικές της συμβουλές εξ αποστάσεως, γιατί η κατάσταση της υγείας της δεν της επέτρεπε να προσέλθει στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, «εύχεται περαστικά στο βρέφος και να λήξει σύντομα η περιπέτεια της υγείας του», καθώς και «να λάβει τέλος και η προσωπική της άδικη διαπόμπευση και παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αναφορικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα την 21η Φεβρουαρίου 2026 στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, και προς αποκατάσταση της αλήθειας, εκ μέρους της παιδιατρού – εντολέως μας, διευκρινίζονται τα εξής:

Η πρώτη σκέψη όλων μας είναι στο βρέφος, με ευχές για την αίσια έκβαση της υγείας του.

Πράγματι, την 21η-02-2026 και περί ώρα 16:00 η εντολέας μας ειδοποιήθηκε τηλεφωνικώς από την Ιατρό των επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, ότι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του ένα βρέφος με αναφερόμενο εμπύρετο και συνοδό εξάνθημα.

Η ιατρός εντολέας μας, η οποία βρισκόταν στην οικεία της σε on-call εφημερία, συνέστησε εισαγωγή στην παιδιατρική κλινική ώστε να διενεργηθεί πλήρης εργαστηριακός έλεγχος. Με την έκδοση των πρώτων αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων έδωσε οδηγίες όπως χορηγηθεί ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή.

Σε κανένα στάδιο δεν υποτιμήθηκε η σοβαρότητα του περιστατικού από την εντολέα μας. Αντιθέτως ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατρικές διαδικασίες με γνώμονα την προστασία της υγείας του βρέφους, εν αναμονή του συνόλου των παραγγελθέντων εργαστηριακών αποτελεσμάτων για την οριστική αξιολόγηση.

Την ημέρα εκείνη η εντολέας μας ήταν κλινήρης και υπέφερε από σοβαρά συμπτώματα λοίμωξης, συγκεκριμένα ήταν εμπύρετη, είχε έντονη ημικρανία και διαδοχικούς εμετούς.

Προσπάθησε όσο μπορούσε να βοηθήσει τις νοσηλεύτριες και την Ιατρό των επειγόντων, παρέχοντας τις ιατρικές της συμβουλές εξ αποστάσεως, γιατί η κατάσταση της υγείας της δεν της επέτρεπε να προσέλθει στο Νοσοκομείο.

Παράλληλα, ενημέρωσε τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ότι λόγω της βαριάς ασθενείας της ήταν ανθρωπίνως αδύνατη η επιτόπια μετάβασή της στο Νοσοκομείο. Πρόκειται για μία ευσυνείδητη ιατρό που επιτελεί επί σειρά ετών το καθήκον της χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί πρόβλημα.

Η Παιδιατρική κλινική του Γ.Ν. Ζακύνθου λειτουργεί χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς δύο (2) μόνο παιδίατροι, μεταξύ των οποίων και η εντολέας μας, με αυτοθυσία εκτελούν 15 εφημερίες το μήνα (αντί του νομίμου ανώτατου αριθμού των επτά εφημεριών μηνιαίως).

Η παιδίατρος εντολέας μας εύχεται από καρδιάς περαστικά στο βρέφος και να λήξει σύντομα η περιπέτεια της υγείας του, καθώς και η ίδια με ευσυνειδησία συντέλεσε στην προστασία αυτής. Παράλληλα, εύχεται να λάβει τέλος και η προσωπική της άδικη διαπόμπευση και παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Πέτρος Τσαντίλας και Συνεργάτες

Διδάκτωρ Νομικής – Δικηγόρος

πρ. Μέλος της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».