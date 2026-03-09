Υπουργείο Παιδείας: Προειδοποίηση στα σχολεία για την τοξικότητα του φυτού της πικροδάφνης

Την προσοχή της σχολικής κοινότητας ως προς τους κινδύνους που απορρέουν από την τοξικότητα του φυτού της πικροδάφνης εφιστά το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με έγγραφό του προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και τις σχολικές μονάδες.

Με το σχετικό έγγραφο διαβιβάζεται ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία τα φύλλα, τα άνθη και οι μίσχοι των πικροδαφνών περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις τοξινών –κυρίως γλυκοσίδων, όπως η ολεανδρίνη (τριτερπενική γλυκοσίδη, η νεριίνη και η θεβαϊνη), καθιστώντας τις πικροδάφνες επικίνδυνες τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα.

Όπως σημειώνεται το σχολικό περιβάλλον αλλά και δημόσιοι χώροι που μπορεί να υπάρξουν παιδιά όπως πάρκα αναψυχής, παιδικές χαρές, πεζοδρόμια, κήποι σπιτιών, μπορεί να ενέχουν κινδύνους για πιθανή έκθεση στο φυτό της πικροδάφνης λόγω της ύπαρξης ευαίσθητου πληθυσμού (τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα λόγω του χαμηλότερου σωματικού βάρους και της μεγαλύτερης πιθανότητας τυχαίας κατάποσης ή επαφής), λόγω αυξημένης πιθανότητας επαφής με το φυτό (τα παιδιά είναι πιο πιθανό να εκτεθούν κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους), λόγω κινδύνου εισπνοής καπνού (π.χ. πιθανή καύση κλαδιών πικροδάφνης στον χώρο του σχολείου από προσωπικό καθαρισμού απελευθερώνει τοξικές αναθυμιάσεις), καθώς και λόγω πιθανής ανεπαρκούς ενημέρωσης των εκπαιδευτικών ή του προσωπικού συντήρησης σχολικών προαύλιων χώρων.

Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται να απομακρύνονται οι πικροδάφνες από δημόσιους χώρους, όπως σχολεία, αλλά και πάρκα αναψυχής, παιδικές χαρές, πεζοδρόμια. Συστήνεται, επίσης, τα μέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, κηπουροί δημόσιων χώρων, υπάλληλοι δήμων και προσωπικό παιδικών χαρών) να ενημερωθούν ώστε να αναγνωρίζουν το φυτό πικροδάφνη και αντίστοιχα να εκπαιδευτούν τα παιδιά. Αν η απομάκρυνση δεν είναι άμεσα εφικτή και μέχρι να αφαιρεθούν τα φυτά πικροδάφνης, συστήνεται η περίφραξη των περιοχών με τις πικροδάφνες ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση των παιδιών. Επιπλέον, συστήνεται η σήμανση των φυτών ως τοξικών.