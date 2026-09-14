Υπόθεση Μαζωνάκη: Nέα μαρτυρία πρώην ασθενούς με καρκίνο για την κλινική στο Κολωνάκι – “Μου είπε ότι έχω τοξικά δόντια, φρίκαρα”

Νέες μαρτυρίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση των δύο γιατρών της κλινικής, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως φαίνεται, η υπόθεση του αγαπημένου καλλιτέχνη αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς στο φως έρχονται πλέον και άλλες περιπτώσεις ασθενών που είχαν επισκεφθεί την ίδια κλινική.

Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας κάνουν τα θύματα των δύο γιατρών να μιλάνε και να αποκαλύπτουν τα όσα έζησαν στα… μαγικά τους χέρια.

Η εκπομπή Live News παρουσίασε μία σοκαριστική μαρτυρία γυναίκας με καρκίνο, η οποία περιγράφει όσα της είπαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Αναλυτικά όσα περιέγραψε:

«Είχα περάσει καρκίνο και ήμουν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Έψαχνα από κάπου να κρατηθώ. Η γιατρός με κάθισε σε μία καρέκλα και μου έβαλε στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια κάτι ηλεκτρόδια. Με αυτά μου έλεγε ότι μετρούσε την αύρα, υποτίθεται, στον υπολογιστή της. Την ψυχολογική μου κατάσταση αλλά και γενικά την κατάσταση του οργανισμού. Αν αυτό που έβλεπε στον υπολογιστή ήταν στο χρώμα του ουράνιου τόξου τότε ήσουν καλά, ενώ αν ήταν κίτρινο, είχες κάποιο πρόβλημα υγείας. Το δικό μου αποτέλεσμα μου είπε ότι βγήκε κίτρινο, άρα είχα κάτι γυναικολογικά προβλήματα. Μου είπε ότι μου κάνει την θεραπεία «Θήτα». Έβαλε μία συνεργάτιδά της να την κάνει.

»Μετά μου συνέστησε κάποια διατροφή και πολλά σκευάσματα – συμπληρώματα διατροφής, ρώσικα, άγνωστης προέλευσης. Πανάκριβα όλα. Οι συνταγές κόστιζαν έως και 500 ευρώ και μου είπαν να πάω να τα πάρω από συγκεκριμένο στο Παγκράτι. Στο τέλος μου είπε κιόλας ότι έχω τοξικά δόντια και μου συνέστησε να πάω σε έναν ειδικό ολιστικό οδοντίατρο. Εκεί φρίκαρα και δεν ξαναπήγα. Συνολικά, για τις τρεις επισκέψεις που έκανα στο ιατρείο, συν τα συμπληρώματα που αγόρασα από φαρμακείο, ξόδεψα περίπου 1.700 ευρώ».