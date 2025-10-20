ΥΠΑΑΤ: Ποσό 10 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς

Την έγκριση ποσού 10 εκατ. ευρώ προς τις Περιφέρειες της χώρας, για την πρώτη δόση της δεύτερης φάσης αποζημιώσεων για θανατώσεις ζώων λόγω της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, αλλά και λειτουργικές τους δαπάνες ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

“Στηρίζουμε με συνέπεια τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν και ταυτόχρονα ενισχύουμε τις Περιφέρειες και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας”, επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε δήλωσή του προσθέτοντας “καλώ και πάλι όλους τους εμπλεκομένους να τηρούν με αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας γιατί αυτός είναι ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος να προστατεύσουμε τη ζωική παραγωγή μας. Το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας βρίσκεται στα χέρια όλων μας”.

Συγκεκριμένα, οι χρηματοδοτήσεις αφορούν ενισχύσεις και αποζημιώσεις για θανατώσεις ζώων λόγω επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης, καθώς και την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση και εκρίζωση της ζωονόσου.

Όπως τονίζει το ΥΠΑΑΤ, η συνολική χρηματοδότηση για τη δεύτερη φάση των αποζημιώσεων ανέρχεται σε 22 εκατ. ευρώ, ενώ η πρώτη δόση των 10 εκατ. ευρώ θα αποδοθεί στις Περιφέρειες μέχρι αύριο, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία πληρωμών και ενισχύσεων των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Μέχρι τέλος Μαρτίου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είχαν ήδη καταβληθεί 30 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις λόγω θανατώσεων ζώων εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.