MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΑΑΤ: Ποσό 10 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς

|
THESTIVAL TEAM

Την έγκριση ποσού 10 εκατ. ευρώ προς τις Περιφέρειες της χώρας, για την πρώτη δόση της δεύτερης φάσης αποζημιώσεων για θανατώσεις ζώων λόγω της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, αλλά και λειτουργικές τους δαπάνες ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

“Στηρίζουμε με συνέπεια τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν και ταυτόχρονα ενισχύουμε τις Περιφέρειες και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας”, επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε δήλωσή του προσθέτοντας “καλώ και πάλι όλους τους εμπλεκομένους να τηρούν με αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας γιατί αυτός είναι ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος να προστατεύσουμε τη ζωική παραγωγή μας. Το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας βρίσκεται στα χέρια όλων μας”.

Συγκεκριμένα, οι χρηματοδοτήσεις αφορούν ενισχύσεις και αποζημιώσεις για θανατώσεις ζώων λόγω επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης, καθώς και την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση και εκρίζωση της ζωονόσου.

Όπως τονίζει το ΥΠΑΑΤ, η συνολική χρηματοδότηση για τη δεύτερη φάση των αποζημιώσεων ανέρχεται σε 22 εκατ. ευρώ, ενώ η πρώτη δόση των 10 εκατ. ευρώ θα αποδοθεί στις Περιφέρειες μέχρι αύριο, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία πληρωμών και ενισχύσεων των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Μέχρι τέλος Μαρτίου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είχαν ήδη καταβληθεί 30 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις λόγω θανατώσεων ζώων εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ευλογιά των αιγοπροβάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Δέσποινα Βανδή: Περιπολικό της ΕΛΑΣ τη μεταφέρει μετά από πρόβλημα στο ΙΧ της στη Χαλκιδική – Δείτε το βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Γεραπετρίτης από Λουξεμβούργο: Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στο κομμάτι ανασυγκρότησης της Γάζας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Εργατικό δυστύχημα με θύμα 55χρονο οικοδόμο – Ανέβηκε σε σκαλωσιά και έπεσε στο κενό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Καθαρίστε τον φούρνο σας με τον πιο απλό και πιο αποτελεσματικό τρόπο!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Χαλκίδα: Γυναίκα γέννησε στο δρόμο για το νοσοκομείο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Από σήμερα οι πολίτες εκδίδουν το νέο ειδικό σήμα Δακτυλίου για την περίοδο 2025 – 2026 μέσω gov.gr – Διαθέσιμο και στο Gov.gr Wallet