Υλοτόμος καταπλακώθηκε από δέντρο στη Χαλκιδική – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Σοβαρό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Καλάνδρα, όταν υλοτόμος καταπλακώθηκε από δέντρο κατά τη διάρκεια εργασιών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα του Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας με συνολικά έξι πυροσβέστες, ενώ παράλληλα κλήθηκε και κλιμάκιο της Ελληνική Ομάδα Διάσωσης για παροχή επικουρικής υποστήριξης και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο της περιοχής.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.