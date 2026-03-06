Υδροπλάνο προσθαλασσώθηκε για πρώτη φορά στην Ιτέα – Η Φωκίδα μπαίνει στον χάρτη των θαλάσσιων αερομεταφορών

Μια νέα σελίδα για τις μεταφορές και τον τουρισμό στη Στερεά Ελλάδα άνοιξε με την πρώτη προσθαλάσσωση υδροπλάνου στο λιμάνι της Ιτέας, στο πλαίσιο πτήσης της Hellenic Seaplanes, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της παρουσίας των υδροπλάνων στη Φωκίδα και την περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού δικτύου θαλάσσιας αεροπλοΐας.

Η πτήση με το υδροπλάνο πραγματοποιήθηκε από τα Μέγαρα προς την Ιτέα και διήρκησε περίπου 20 λεπτά, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα άμεσης και γρήγορης διασύνδεσης της περιοχής με την Αθήνα, αλλά και με σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Η συγκεκριμένη πτήση είχε χαρακτήρα εξοικείωσης και επιχειρησιακής επιβεβαίωσης, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το λιμάνι της Ιτέας μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη σημείο του αναπτυσσόμενου δικτύου υδροπλάνων που σχεδιάζεται για την Ελλάδα.

Στην πτήση επέβαιναν ο Δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής, η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ιτέας Σοφία Αναγνωστάκου και ο Πρόεδρος και CEO της Hellenic Seaplanes Νικόλας Χαραλάμπους.

Την αποστολή ακολούθησε επίσης ο Eric Lithun, CEO και ιδρυτής της νορβηγικής εταιρείας NOEMI Aerospace, η οποία αναπτύσσει ηλεκτρικά υδροπλάνα μηδενικών εκπομπών, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Hellenic Seaplanes για την προμήθεια νέας γενιάς αεροσκαφών και την προώθηση της πράσινης αεροπλοΐας στην Ελλάδα.

Το υδροπλάνο και τους επιβάτες του υποδέχθηκαν στο λιμάνι της Ιτέας πλήθος πολιτών, καθώς και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Φωκίδας Ιωάννης Μπούγας, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας Γεώργιο Δελμούζο, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Πολιτείας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην ανάπτυξη του δικτύου υδροπλάνων και των νέων μορφών μετακίνησης στην περιοχή.

Η ανάπτυξη πτήσεων υδροπλάνων στην Ιτέα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η περιοχή αποτελεί τη θαλάσσια πύλη προς τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς πολιτιστικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Τα υδροπλάνα αποτελούν ένα σύγχρονο και ευέλικτο μέσο μεταφοράς, το οποίο μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της περιφερειακής συνδεσιμότητας, στη στήριξη του τουρισμού και στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.