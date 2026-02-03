Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: Ήταν εγωίστρια, δεν ήθελε να κάνω άλλο παιδί

Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη στην εκπομπή «Το ΄χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, η οποία μίλησε για την επιλογή της κόρης της να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο διακόπηκε η επικοινωνία τους.

«Μόνο μοναχική δεν είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τη χαρακτηρίζουν έτσι αφού ζουν σε κοινόβια. Μοναχός είναι ένας άνθρωπος που είναι μόνος του. Μόνος του τρώει, μόνος του κοιμάται, μόνος του προσεύχεται. Αυτός είναι μοναχός», είπε αρχικά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.

Αναφερόμενη στη στιγμή που έμαθε για την απόφαση της κόρης της, είπε: «Η κόρη μου δεν μου μίλησε ποτέ για μοναχισμό. Δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει μοναχή. Με πήρε τη γιορτή μου, παραμονή Χριστουγέννων, και αντί να μου πει χρόνια πολλά, με πήρε να μου ανακοινώσει πως θα γίνει καλόγρια. Της λέω: “Το σκέφτηκες καλά; Αυτή είναι η απόφασή σου;”. Μου είπε “ναι” και της είπα να είναι πάντα καλά».

Για το αν προσπάθησε να την αποτρέψει: «Όχι. Γιατί το είχα καταλάβει. Εκείνη το αρνιόταν και με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ αυτό. Ποτέ δεν μου έλεγε ψέματα. Της είχα μάθει πάντα να λέει την αλήθεια, κι ας ήταν και εις βάρος της. Υπάρχει η συγγνώμη, τα λάθη είναι ανθρώπινα».

Σε ερώτηση για τον χαρακτήρα της κόρης της ως παιδί, ξεκαθάρισε: «Όχι, κάνετε λάθος. Ήταν εγωίστρια. Δεν ήθελε να κάνω άλλο παιδί, ήθελε να με έχει μόνο αυτή. Όταν έδινα ρούχα και πράγματα σε άλλα παιδάκια, αντιδρούσε και μου έλεγε: “Τα δικά μου πράγματα δεν θα τα δίνεις”».

Συνεχίζοντας, περιέγραψε τη σχέση τους στα χρόνια των σπουδών: «Εγώ ήμουν δίπλα της μέχρι που τελείωσε το πανεπιστήμιο. Εγώ την πήγαινα, εγώ την έπαιρνα. Όταν μπήκε στο Εθνικό, της είπα: “Τώρα είσαι υπεύθυνη εσύ για τη Ναταλία. Ένα μόνο ζητάω από σένα: μη με κάνεις να ντραπώ ποτέ”».

Στο αν το πέτυχε, απάντησε: «Τα κατάφερε. Δεν μου έδωσε ποτέ δικαίωμα να ντραπώ. Αλλά δεν είμαι περήφανη γι’ αυτό που κάνει. Νομίζω πως δεν ήταν επιλογή της».

Για την επικοινωνία τους σήμερα: «Όχι, δεν προσπαθώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Δεν άλλαξα ούτε τηλέφωνο, ούτε διεύθυνση».

Και στο ενδεχόμενο μιας επανένωσης: «Δεν ξέρω αν η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή. Ανάλογα τι θα δω μπροστά μου. Θα δω την κόρη μου ή κάτι άλλο; Δεν μπορώ να αγκαλιάσω μια γυναίκα που δεν θα τη γνωρίζω».

Τέλος, έκλεισε με λόγια που αποτυπώνουν τη ρήξη: «Πήγε λέει σε ορφανοτροφείο στην Κένυα. Γιατί εδώ δεν έχουμε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια; Βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα. Και τρία χρόνια με κορόιδευε και ξαφνικά τηλεφωνικώς μου είπε “άντε γεια”; Δεν το δέχομαι αυτό».