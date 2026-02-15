Ξεσήκωσε τους Θεσσαλονικείς ο Τόνι Σφήνος – Μουσική, χορός και κέφι στο αποκριάτικο πάρτι στην Αριστοτέλους – Βίντεο

Ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι στήθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/2) μετά το πέρας της καρναβαλικής παρέλασης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

DJs ξεκίνησαν από νωρίς να παίζουν μουσική και να ψυχαγωγούν το κοινό που συγκεντρώθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους.

Στη σκηνή βγήκε πρώτο το συγκρότημα the Playmates, στη συνέχεια η Antonella Cuellar και τέλος ο Τόνι Σφήνος.

Ο Τόνι Σφήνος ξεσήκωσε το κοινό της Θεσσαλονίκης με μια μουσική αναδρομή στις μελωδίες των δεκαετιών του ’60, του ’70, του ’80 αλλά και του σήμερα, με μείγμα από παλιές αγαπημένες και σύγχρονες επιτυχίες.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης ανέφερε σε δήλωση του: «Ακόμα μια ευκαιρία για χαμόγελο και αισιοδοξία από αυτήν την όμορφη πλατεία, την Αριστοτέλους που σήμερα οι Θεσσαλονικείς την κατέκλυσαν με τραγούδι, κέφι και χορό» και πρόσθεσε πως «Το καρναβάλι φέτος ξανά ήρθε και από ό,τι φαίνεται, το θέλει η πόλη και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε με αυτό το χαμόγελο, με αυτή την αισιοδοξία». «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές οι οποίοι πήραν πάνω την ιστορία που λέγεται, καρναβάλι ξανά στην πόλη. Και νομίζω ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι με έναν θεσμό που πλέον θα φύγει και από τα όρια της πόλης» κατέληξε ο κ. Αγγελούδης.