Ξεκινά σήμερα η νέα λεωφορειακή γραμμή που θα συνδέει τον σταθμό τρένων στη Σίνδο με το ΔΙΠΑΕ – Αναλυτικά τα δρομολόγια

Την ίδρυση και λειτουργία νέας λεωφορειακής γραμμής που θα εξυπηρετεί την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους επισκέπτες του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας αποφάσισε η διοίκηση του ΟΣΕΘ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ.

Η νέα γραμμή με την ονομασία Τ1 «ΔΙ.ΠΑ.Ε.-Σ.Σ.ΣΙΝΔΟΥ» ξεκινά την λειτουργία της από σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου και θα συνδέει τον σταθμό της σιδηροδρομικής γραμμής στη Σίνδο (δυτικός προαστιακός) με το ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τα δρομολόγια θα είναι δωρεάν για τους επιβάτες.

Η διαδρομή στη μετάβαση είναι η εξής: ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Ανδρέα Παπανδρέου – Γεννηματά – Μακεδονομάχων – Γοργοποτάμου -Χρυσοστόμου Σμύρνης – Βιζυηνού – Παπαναστασίου -Πλαστήρα.

H διαδρομή στην επιστροφή είναι η εξής: Πλαστήρα – Χρυσοστόμου Σμύρνης – Γοργοποτάμου – Μακεδονομάχων – Ανδρέα Παπανδρέου – ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τα λεωφορεία θα ακολουθούν δρομολόγιο express καθώς δεν θα σταματούν σε ενδιάμεσες στάσεις.

Η λειτουργία της γραμμής θα είναι σε ισχύ τις ημέρες λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και θα καλύπτει κάθε δρομολόγιο του προαστιακού.

Δείτε τα δρομολόγια: