Ξεχωριστή οπτικοακουστική εκδήλωση με τίτλο “MAESTRA” σήμερα στο Τελλόγλειο

Στις γυναίκες αρχιμουσικούς είναι αφιερωμένη η ξεχωριστή οπτικοακουστική εκδήλωση με τίτλο «MAESTRA» την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Γιάννης Μουρέλος, τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, στις 18:00, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη.

Μετά τις ιδιαίτερα επιτυχημένες οπτικοακουστικές του βραδιές στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, ο κ. Μουρέλος επιστρέφει με μια ακόμη νέα παρουσίαση για την οποία επισημαίνει πως «στην εκδήλωση θα ανακαλύψουμε έναν διαφορετικό τρόπο πρόσληψης και άσκησης του επαγγέλματος του αρχιμουσικού, εκ διαμέτρου αντίθετο από την εικόνα του μαέστρου-δικτάτορα που μονοπώλησε τον περασμένο αιώνα, τον 20ό, σχεδόν στο σύνολό του, αλλά που σήμερα αποτελεί πια κτήμα της ιστορίας. Γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει, το δε αποτέλεσμα είναι εκτυφλωτικό».

Σύμφωνα με τον ίδιο «είναι γοητευτικές, απίστευτα ταλαντούχες, γεμάτες δυναμισμό, αυτοπεποίθηση, διαμορφωμένη άποψη και συγκεκριμένο όραμα. Ο λόγος για τις γυναίκες αρχιμουσικούς, οι οποίες την τελευταία εικοσαετία έχουν αρχίσει να κατακλύζουν τις αίθουσες συναυλιών. Ο μεγάλος Αμερικανός αρχιμουσικός Lorin Maazel, λίγο προτού φύγει από τη ζωή, δήλωνε πεπεισμένος ότι το μέλλον της ορχήστρας ανήκει στις γυναίκες. Ουδείς γνωρίζει τί είδους βάθος χρόνου προσέδιδε στον όρο “μέλλον”, ούτε κατά πόσο βρισκόμαστε, σήμερα, στο κατώφλι μιας ανατροπής στον χώρο της μουσικής. Ένα πράγμα είναι πάντως βέβαιο: τα τελευταία χρόνια αλώθηκε αμετάκλητα ένα από τα τελευταία ανδροκρατούμενα οχυρά».