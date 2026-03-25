Βουλιαγμένη: Βρέθηκε οπτικό υλικό του 34χρονου δύτη όπου φαίνονται οι προσπάθειες που κάνει να βγει έξω από το “πηγάδι του διαβόλου”

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίστηκαν στο δεύτερο Λιμανάκι της Βουλιαγμένης οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη. Ο αγνοούμενος άνδρας έφερε πάνω του κάμερα που κατέγραφε την κατάδυση.

Μάλιστα, στο λεγόμενο «πηγάδι του διαβόλου» στο δεύτερο Λιμανάκι της Βουλιαγμένης όπου φαίνεται να βούτηξε ο 34χρονος δύτης, υπάρχει ταμπέλα που αναγράφει να μην καταδύεται κανείς κάτω από τα 30 μέτρα βάθος επειδή είναι επικίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εγκλωβίστηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, το οποίο περιλαμβάνει ένα πηγάδι βάθους 28 μέτρων με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, παρά το γεγονός ότι απέχει λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.

Ο ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία, Νίκος Σπανός αποκάλυψε στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο την Τετάρτη (25.03.2026) πως υπάρχει οπτικό υλικό από κάμερα που βρισκόταν στον εξοπλισμό του δύτη, όπου φαίνονται οι προσπάθειες του 34χρονου να βγει έξω.

Ένα γεγονός που εντείνει την ανησυχία είναι ότι εντοπίστηκε ένα μπλε βατραχοπέδιλο, μία φιάλη αναπνευστικής συσκευής και το υποβρύχιο καταδυτικό σκούτερ που βοηθάει κάποιον να καταδυθεί σε βαθιά νερά.

Από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής έγινε γνωστό ότι ο δύτης είχε μαζί του και μία συσκευή που του παρείχε από τρεις έως και πέντε ώρες επιπλέον οξυγόνο.

Ο 34χρονος πιλότος, που είναι έμπειρος δύτης, πήγε για κατάδυση με φίλο του, ο οποίος ήταν αυτός που ενημέρωσε και τις Αρχές.

Τις προηγούμενες ημέρες, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι πραγματοποίησαν έρευνες, χωρίς αποτέλεσμα.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (25.03.2026), στην περιοχή βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του αγνοούμενου, οι οποίοι – όπως λένε – περιμένουν ένα θαύμα, ένεκα και της ημέρας, της 25ης Μαρτίου.

Οι έρευνες των ομάδων διάσωσης σταμάτησαν και θα συνεχιστούν πάλι την Πέμπτη (26.03.2026).