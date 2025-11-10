Βορίζια: Υπό άκρα μυστικότητα απολογήθηκαν και προφυλακίστηκαν τα τρία αδέλφια – Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία

Υπό άκρα μυστικότητα και μια ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη απολογία τους, τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, η ανακρίτρια μετέβη χθες το πρωί στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνται τα τρία αδέρφια τα οποία παραδόθηκαν πριν από πέντε ημέρες και έλαβε τις απολογίες τους για την δική τους εμπλοκή στο μακελειό που άφησε πίσω δύο νεκρούς.

Ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, ο 29χρονος αδερφός του και ο μικρότερος, ο 19χρονος φαντάρος μετά από μια πολύωρη διαδικασία, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Τα τρία αδέρφια τα οποία αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους ότι δεν έχουν σχέση με τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και αρνήθηκαν ότι κρατούσαν όπλο κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.

Σήμερα πρόκειται να απολογηθούν ο 43χρονος και ο 48χρονος από την οικογένεια Καργάκη που κατηγορούνται για την δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία

Σήμερα Δευτέρα, αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες. Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή

Η κατάσταση στα Βορίζια δείχνει να βελτιώνεται 8 ημέρες μετά την πολύνεκρη συμπλοκή, ωστόσο η αστυνομική παρουσία παραμένει έντονη. Κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται, είτε πεζό είτε με όχημα, ελέγχεται εξονυχιστικά, ενώ καταγράφονται όλες οι διελεύσεις από τα μπλόκα και στις δύο εισόδους του χωριού. Παρά τους αυστηρούς ελέγχους, το κλίμα είναι πιο ήρεμο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Παράλληλα, μέσα στο χωριό σε διάσπαρτα σημεία υπάρχουν αστυνομικοί που κάνουν περιπολίες ώστε να προλάβουν το όποιο ενδεχόμενο επεισόδιο έντασης. Τόσο το καφενείο όσο και τα δύο καταστήματα ψιλικών έχουν ανοίξει, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι από το πρωί κινούνται στα στενά σοκάκια και πραγματοποιούν τις καθημερινές -αγροτικές κυρίως- εργασίες τους. Δεν παρατηρείται ένταση, γεγονός που συμβάλλει σε μια εικόνα σχετικής ομαλότητας.