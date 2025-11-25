Βορίζια: Τα παιδιά των δύο οικογενειών επέστρεψαν στο σχολείο μετά το μακελειό – “Είναι τραυματισμένα”

Μετά από 23 ημέρες βαθιάς έντασης και πένθους στα Βορίζια, τα παιδιά των δύο οικογενειών που επλήγησαν από το πρόσφατο τραγικό περιστατικό επέστρεψαν τελικά στο σχολείο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της neakriti.gr, η επιστροφή τους κατέστη δυνατή έπειτα από συνεχείς και διακριτικές προσπάθειες της εκπαιδευτικής κοινότητας, με τον διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανόλη Μπελαδάκη να επισκέπτεται ξανά την περιοχή, τονίζοντας τη σημασία της επιστροφής στην εκπαιδευτική κανονικότητα.

Η πρώτη ημέρα αφιερώθηκε σε αθλητικές δραστηριότητες, με τη συμβολή καθηγητών φυσικής αγωγής και δωρεά αθλητικού υλικού, ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον συνεργασίας και παιχνιδιού. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ήταν τα τελευταία που επέστρεψαν στα θρανία, ενώ οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου θα συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ο καθηγητής Ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, που συμμετέχει στην υποστήριξη των παιδιών, περιγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

“Τα παιδιά είναι πραγματικά τραυματισμένα. Παρουσιάζουν αϋπνίες, εφιάλτες, ταχυκαρδία και άλλα συμπτώματα που εντάσσονται στο μετατραυματικό σύνδρομο. Τα παιδιά παραμένουν αρκετά αγχωμένα αλλά και φοβισμένα με όσα έχουν γίνει. Μέχρι πρότινος μου έλεγαν ότι ήθελαν να σταματήσει το κακό. Από τότε που συνέλαβαν τον πατέρα τους, μου λένε ότι δεν αντέχουν το άδικο. Να είναι ο πατέρας τους στη φυλακή. Τα παιδιά αυτά μαζεύουν δηλητήριο μέσα τους και έχουν ποτιστεί με μίσος”, αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΚΡΗΤΗ TV.