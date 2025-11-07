MENOY

Βορίζια: "Μόνο ο γάμος μπορεί να σταματήσει τη βεντέτα" – Τι λέει ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων

Φωτογραφία: Intime
Στην καρδιά των Βοριζίων Ηρακλείου, όπου το τελευταίο αιματηρό περιστατικό πυροβολισμών κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, η σκιά της βεντέτας πλανάται και πάλι βαριά πάνω από το χωριό.

Ο Γιάννης Φραγκιαδάκης, ο παππούς της οικογένειας που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης που οδήγησε σε πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου, μίλησε ανοιχτά για τις αποτυχημένες προσπάθειες συμφιλίωσης που έγιναν στο παρελθόν ανάμεσα στους Φραγκιαδάκηδες και τους Καργάκηδες.

Όπως αποκάλυψε, δεν ήταν λίγες οι φορές που επιχειρήθηκε «σασμός» -με κουμπαριές, βαφτίσεις και λόγια ειρήνης. Όμως, καμία από αυτές τις κινήσεις δεν μπόρεσε να σταματήσει τον κύκλο του αίματος που ξαναζωντάνεψε στο χωριό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο ίδιος, που εδώ και χρόνια είναι παντρεμένος με γυναίκα από την αντίπαλη οικογένεια, είπε με πίκρα πως η μόνη λύση που απομένει είναι ο γάμος: «Η βεντέτα δεν θα τελειώσει αλλιώς. Μόνο με παντρειά θα σβήσει το μίσος. Όλοι οι άλλοι σασμοί απέτυχαν».

Απέφυγε, ωστόσο, να αποκαλύψει αν υπάρχει ήδη κάποιο νέο ζευγάρι που θα μπορούσε να ενώσει τις δύο οικογένειες. Με λόγια λιτά, όμως γεμάτα νόημα, τόνισε: «Εύχομαι να είναι το τελευταίο επεισόδιο. Έχουν γίνει σασμοί, έχουν γίνει βαφτίσεις, κι όμως φτάσαμε πάλι εδώ. Αν δεν ενωθούμε με γάμο, δεν θα γίνει ποτέ πραγματικός σασμός».

Στα Βορίζια, η παράδοση, η τιμή και το αίμα μπλέκονται σε μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από άλλες εποχές -αλλά που εξακολουθεί να καθορίζει ζωές και πεπρωμένα.

