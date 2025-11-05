Βορίζια – Μητέρα κατηγορουμένων: Πήρε τηλέφωνο η αδερφή του Φανούρη και του είπε ψέματα “έλα σκότωσέ τους, μας πυροβολούν”

Η μητέρα των τεσσάρων γιων της οικογένειας Φραγκιαδάκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης﻿, ήταν αυτόπτης μάρτυρας του αιματηρού σκηνικού, όπως η ίδια υποστηρίζει.

Η γυναίκα, μιλώντας για το συμβάν, είπε ότι οι Καργάκηδες ξεκίνησαν να τους πυροβολούν αναίτια. «Το σπίτι το έφτιαχνε μοναχός του (σ.σ.: ο 27χρονος γιος της) και θα έμπαινε μέσα τώρα, σε μία-δύο εβδομάδες. Το σπίτι αυτό ήταν εκεί για χρόνια, γιατί το σπίτι δεν το πήρανε; Όταν το πήρε ο γιος μου τους γυάλισε. Δεν ήταν η γειτονιά τους που έλεγαν», είπε αρχικά.

Ακολούθως αναφέρθηκε στο συμβάν με τη βόμβα: «Όταν έγινε η έκρηξη το πρωί (σ.σ.: η τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι του γιου της) που ήρθαν οι εμπειρογνώμονες ήμασταν εκεί. Όταν έφυγαν οι εμπειρογνώμονες βγήκαν αυτοί. Το πρωί ήταν στα μπαλκόνια τους και μας προκαλούσαν. Ήταν και οι αστυνομικοί εκεί και τους έλεγαν “μπείτε μέσα”. Τους έλεγε μετά ο γιος μου “δεν φτάνει που μου καταστρέψατε το σπίτι, μας κοροϊδεύετε κιόλας”; Στους Καργάκηδες το έλεγε. Και μετά πήρε του θανόντα η αδερφή τηλέφωνο τον αδερφό της και του είπε ψέματα. “Μας πυροβολούνε τους είπε, πήγαινε σκότωσέ τους όλους”. Λένε ψέματα, έπρεπε να ντρέπονται, ποτέ δεν τους πυροβολήσαμε».

Και συνέχισε όσον αφορά το μακελειό: «Εγώ έφυγα πρώτη γιατί ήθελα να πάω στο σπίτι μου να μαγειρέψω. Πάλι ακούω πυροβολισμούς. Βγαίνω πηγαίνω εκεί και βλέπω πάνω έναν που κρατούσε ένα μεγάλο όπλο, καλάσνικοφ και “έπαιζε” πυροβολισμούς. Από ψηλά από του γιου μου το σπίτι “έπαιζε” προς τους άλλους προς τα κάτω που ήταν στη σκάλα. Διέκρινα ποιος ήταν».

«Και μετά οι δικοί μου κατεβαίναν από τη σκάλα για να έρθουν στο σπίτι. Κι άκουσα πάλι πυροβολισμούς. Έτρεχα να πάω γρήγορα… Πήγα είδα τον γιο μου τραυματισμένο να κατεβαίνει από τη σκάλα και βλέπω και την κουνιάδα μου κι έπεφτε. Τίποτα άλλο δεν είδα. Αλλά “έπαιζε” κι ο άλλος μέσα από το αμάξι. Εγώ δεν τον είδα, αλλά τον είδαν όλοι οι άλλοι», σημείωσε.