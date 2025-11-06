Βορίζια: “Για εμάς δεν μπορεί να γίνει ξανά σασμός” – Συγκλονίζει η μαρτυρία της αδερφής της 56χρονης

Συγκλονίζει η μαρτυρία της αδερφής της 56χρονης Ευαγγελίας, η οποία έχασε τη ζωή της στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Κρήτης. Η Γεωργία Φραγκιαδάκη μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», περιγράφοντας τη βαθιά οδύνη της οικογένειας.

«Η επόμενη ημέρα για εμάς είναι πολύ δύσκολη», είπε η Γεωργία Φραγκιαδάκη, αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας, που έχασε τη ζωή της από σφαίρα κατά τη διάρκεια συμπλοκής στα Βορίζια Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι από τη συμπλοκή έχασε τη ζωή της η 56χρονη και ένας 39χρονος άνδρας, πατέρας πέντε παιδιών.

Όπως λέει η Γεωργία Φραγκιαδάκη, η αντίπαλη οικογένεια είναι εκείνη που τους προκαλεί συνέχεια, με αποκορύφωμα την τοποθέτηση δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού της. Όσο για το ενδεχόμενο ενός σασμού, η ίδια το αποκλείει.

«Η αδερφή μου δεν έφταιγε, ήταν τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Χωρίς να φταίει την πλήρωσε. Τραυματίστηκα εγώ, δεν με νοιάζει για το χέρι μου. Την αδερφή μου δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω. Δεν τους προκαλέσαμε, συνέχεια αυτοί μας προκαλούν και τώρα χωρίς να κάνουμε κάτι, έριξαν δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου», είπε.

«Στην Κρήτη γι’ αυτό τον λόγο κάνουμε σασμούς, για να μαλακώνουν αυτές οι ιστορίες. Εάν εσύ δεν τηρείς τον λόγο σου… Για εμάς δεν νομίζω να γίνει ξανά σασμός. Δεν τους προκαλούμε. Έχουμε μιλήσει, τα έχουν βρει υποτίθεται, ότι δεν θα ξαναπροκαλέσουν».

«Εμένα με νοιάζει η αδερφή μου που πήγε στο χώμα χωρίς να φταίει. Ο καθένας στο σπίτι του. Εμείς δεν θα προκαλέσουμε, το είπαμε από την αρχή. Εάν αυτοί προκαλέσουν εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει και η άλλη. Δεν μπορούμε να κάτσουμε έτσι».

«Θέλουν να παίρνουν εκδίκηση και μπολιάζουν τα παιδιά, ιδίως τα αγόρια, να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα τους», είπε.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει στην κατοχή της βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο απεικονίζει τη στιγμή που ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου πυροβολεί κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου. Το βίντεο αυτό οδήγησε στην ταυτοποίηση του 43χρονου, ο οποίος συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή.