ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βορίζια: Έγιναν τηλεφωνήματα από και προς τις φυλακές λίγο πριν την έκρηξη

Φωτογραφία: Intime
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια, κυρίως μετά την τελευταία εξέλιξη με τον 23χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για την έκρηξη στην οικία, καθώς ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό όπου διακρίνεται το βράδυ της έκρηξης να φτάνει στο σπίτι και να βγάζει από το αυτοκίνητό του τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, εκτός από τα δυο βίντεο οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους σοβαρά στοιχεία και από τα κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται πως ο πατέρας του 23χρονου βρίσκεται στις φυλακές κατηγορούμενος για ζωοκλοπή. Από τα στοιχεία προκύπτει πως έχουν γίνει τηλεφωνήματα προς και από τις φυλακές λίγες ώρες πριν την έκρηξη.

Βορίζια

