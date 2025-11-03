Βορίζια: “Δεν είμαστε άγριοι, έπρεπε η Αστυνομία να το προλάβει” – Τι είπε ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε

Ο αδερφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή στο μακελειό που σημειώθηκε στο χωριό Βορίζια της Κρήτης περιέγραψε στο Mega την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί», είπε στο MEGA ο Κώστας Φραγκιαδάκης, αδερφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της από τους πυροβολισμούς.

«Όταν βρέθηκα εκεί, όταν άκουσα τους έντονους πυροβολισμούς ήμουν στο σπίτι με τη μάνα μου και έτρεξα εκεί. Στα 20 μέτρα από εμένα έγινε η ιστορία. Πήρα την αδερφή μου που την βρήκα κάτω και προσπάθησα να τη βγάλω έξω από τα πυρά που έπεφταν».

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδερφή μου κάτω και το μόνο που με ένοιαζε ήταν να πάρω την αδερφή μου. Δεν κοίταζα πουθενά. Και να με σκοτώσετε δεν θα σας πω ποιος ήταν εκεί, γιατί δεν μπορώ, γιατί κοίταζα την αδερφή μου», είπε.

Όπως είπε ο ίδιος, ήδη από το πρωί του Σαββάτου καλούσε την αστυνομία εξαιτίας της τεταμένης κατάστασης, ωστόσο κανένας δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με κανένας. «Εγώ πιστεύω ότι με τον διάλογο λύνονται όλα».

«Δεν μπορεί κανένας από αυτούς που έφυγε να γυρίσει πίσω και είναι κρίμα. Δεν πρέπει να χάνονται ζωές. Το θέμα είναι να επικρατήσει η λογική και η ψυχραιμία και να σταματήσει το κακό εδώ», είπε. «Η αστυνομία πρέπει να μείνει στο χωριό. Το χωριό πρέπει να είναι ζωσμένο από την αστυνομία μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα».