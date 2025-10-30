Βόλος: Νέα βίντεο από την φονική παράσυρση βρέφους το 2023 – “Είναι σαν να μας ρίχνουν συνέχεια αλάτι στην πληγή” λέει η γιαγιά

Τον εφιάλτη που έζησαν πριν δύο χρόνια, καλούνται να αναβιώσουν οι γονείς και οι παππούδες το βρέφους που σκοτώθηκε μετά τη φονική παράσυρση από μοτοσικλέτα σε κεντρικό δρόμο του Βόλου, αφού σε εξέλιξη βρίσκεται πλέον η δίκη της υπόθεσης.

Η οικογένεια ζητά απεγνωσμένα δικαίωση και την παραδειγματική τιμωρία του οδηγού της μηχανής, ο οποίος με ιλιγγιώδη ταχύτητα παρέσυρε τον παππού και το βρέφος που κράταγε στην αγκαλιά του, την ώρα που διέσχιζαν το δρόμο στον Βόλο. Μάλιστα, συγκλονίζουν και τα νέα αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντα, που δείχνουν όσα έγιναν πριν από την παράσυρση.

Στο νέο βίντεο φαίνεται η μηχανή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να περνάει το άλλο μηχανάκι σαν να είναι σταματημένο και να εκσφενδονίζει το εγγόνι από τα χέρια του παππού για αρκετά μέτρα μακριά. Τότε η γιαγιά του μωρού τρέχει παίρνει το παιδί και πασχίζει να το βοηθήσει να σωθεί, πράγμα που τελικά δεν συμβαίνει, βυθίζοντας όλη την οικογένεια στο πένθος και τη θλίψη.

«Η κατάσταση είναι μόνιμη, από τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό. Είναι σαν ένας άνθρωπος να κρατάει αλάτι και να μας ρίχνει στην πληγή συνέχεια. Το μόνο που ζητάμε είναι να δικαιώσουμε το παιδί μας, το μωρό μας. Να αναπαυθεί η ψυχούλα του. Δεν ξεπερνιέται αυτό. Όταν το παίρνεις και φωνάζεις “τρέξε να σώσω το παιδί μου”. Ήταν αιώνας μέχρι να φτάσουμε στο νοσοκομείο. Νόμιζα ότι θα το σώσω το παιδί μου, έχει πάθει σοκ ο οργανισμός μου, τρέμω», είπε συντετριμμένη η γιαγιά του βρέφους.

Από την πλευρά του ο παππούς και τραυματίας της σύγκρουσης ραγίζει καρδιές μιλώντας στο Live News: «Δεν μπορώ να φέρω πίσω το εγγόνι μου αλλά θέλω να δικαιωθεί. Όλοι μαζί το μεγαλώναμε, ήμασταν μαζί του όλη μέρα. Γιατί κάποιος ένα Σάββατο την είδε κάπως και ήπιε και μου το πήρε μέσα από την αγκαλιά μου. Σκορπίσαμε σαν οικογένεια».

«Ο οδηγός δεν ήταν σε θέση να οδηγεί με ασφάλεια»

Η αποκλειστική περιγραφή του οδηγού, που επίσης χτυπήθηκε με δύναμη από την ιλιγγιώδη ταχύτητα της μηχανής σοκάρει: «Βρισκόμουν με το μηχανάκι μου στη μέση της Ιάσωνος. Ξαφνικά με προσπέρασε με μεγάλη ταχύτητα μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Μάλιστα, σχημάτισα την εντύπωση από τον τρόπο που πήγαινε ότι ίσως ο οδηγός δεν ήταν σε θέση να την οδηγεί με ασφάλεια ύστερα τον βλέπω να προσπερνά ένα αυτοκίνητο από δεξιά, να κάνει ελιγμό αριστερά και να παρασύρει τον άνδρα που περνούσε τον δρόμο».

Από την πλευρά του ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς, μίλησ στην εκπομπή για όσα ακούστηκαν, αναφλεροντας: «Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον δικηγόρο τον κύριο Μαρακάκη με το κυρίαρχο ερώτημα εάν συνέδραμα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε μία σύνταξη τεχνικής μελέτης για ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω ένα παιδάκι στο Βόλο που το είχε ο παππούς και του έπεσε από τα χέρια λόγω της παράσυρσης του από μια μοτοσικλέτα νομίζω. Δε γνωρίζω τίποτα απολύτως τίποτα για το συγκεκριμένο συμβάν και του απάντησα ότι δεν ασχολήθηκα», δήλωσε ο κ. Μαδιάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγόρος Μαρακάκης, δικηγόρος της οικογένειας, είχε αναφερθεί στον πραγματογνώμονα στην εκπομπή Live News. Όπως είπε ο Γιάννης Μαρακάκης μιλώντας σήμερα (30.10.2025) στην εκπομπή, προσκομίσθηκε στη δίκη που διεξάγεται τεχνική έκθεση από έναν χαμηλόβαθμο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας με σφραγίδα του Παναγιώτη Μαδιά εν αγνοία του πραγματογνώμονα.