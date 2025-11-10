Βόλος: “Δεν ήξερα ότι ήταν παιδιά, νόμιζα ότι πάει με άνδρες” – Τι λέει η σύζυγος του λιμενικού που συνελήφθη για ασέλγεια σε ανήλικους

«Έπεσα από τα σύννεφα» λέει η σύζυγος του 58χρονου αξιωματικού του Λιμενικού, ο οποίος συνελήφθη ο πρωί του Σαββάτου (8/11) από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων αγοριών, στον Βόλο.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 58χρονου έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Όπως προκύπτει από ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τον 58χρονο λιμενικό, που είναι πατέρας δύο παιδιών, βαρύνουν ακόμη κατηγορίες για δωροληψία και δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσε με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Βόλου. Η σύζυγος του λιμενικού τονίζει ότι προτεραιότητά της είναι η προστασία των δύο παιδιών τους. Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα», είπε αρχικά: «Τι να σας πω, εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Έπεσα από τα σύννεφα. Δεν ήξερα τίποτα, δεν γνώριζα τίποτα. Αυτό που θέλω είναι να προστατεύσω τα παιδιά μου. Αυτό με νοιάζει πιο πολύ».

«Προβλήματα στο γάμο μας είχαμε, όπως όλα τα ζευγάρια. Δεν είχαμε χωρίσει, μέναμε μαζί. Η μεγάλη μας κόρη ξέρει ότι ο πατέρας της κρατείται, αλλά από την υπηρεσία του, όχι πως έχει κάποια σχέση με ανήλικα. Και ξέρει ότι δεν θα τον δει ποτέ. Ο μικρός μου δεν ξέρει τίποτα», είπε στη συνέχεια η σύζυγος του λιμενικού και πρόσθεσε: «Όλα αυτά τα βλέπαμε στην τηλεόραση να γίνονταν σε άλλες οικογένειες, που έκλειναν σπίτια και δεν μπορείς να το διανοηθείς ότι θα κλείσει το δικό σου σπίτι».

Απαντώντας στο αν είχε αντιληφθεί κάτι περίεργο στη συμπεριφορά του, είπε: «Όχι με παιδιά. Με άνδρες. Αλλά δεν έδωσα σημασία, γιατί θα ήταν κάτι παροδικό. Δεν ήξερα όμως ότι ήταν παιδιά. Με τίποτα. Δεν ξέρω τι εφαρμογές χρησιμοποιούσε, στο τηλέφωνό του είχε βάλει κωδικό και δεν μπορούσα να το ανοίξω».

Όπως λέει, όταν του είχε κάνει μία συζήτηση, «με έβγαλε τρελή, ότι “δεν ξέρει τι λες”, “δεν πας καλά”. Το αρνήθηκε δηλαδή, το αρνήθηκε».

«Εγώ νόμιζα ότι πάει με άνδρες και δεν του έλεγα τίποτα. Γιατί ο καθένας στο κρεβάτι του κάνει ό,τι θέλει. Τώρα αν έτυχε σε εμένα ένας άνδρας ομοφυλόφιλος, τι να κάνουμε, έτυχε. Είναι και πατέρας των παιδιών μου. Να ήξερα ότι είναι παιδιά, με τίποτα δεν το ήξερα. Θα τον κατήγγειλα αμέσως αν το ήξερα αυτό. Είμαστε 11 χρόνια παντρεμένοι».