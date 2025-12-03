Βόλος: 60χρονος υπάλληλος του ΕΦΚΑ πήγε για δουλειά και ξεψύχησε στο γραφείο του

Σε ηλικία 60 ετών «έφυγε» από ανακοπή καρδιάς υπάλληλος του ΕΦΚΑ Βόλου.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο άτυχος άνδρας εργαζόταν στα γραφεία της οδού Ροζού και σήμερα μετέβη κανονικά στην δουλειά του.

Ωστόσο, δεν πρόλαβαν να περάσουν 15 λεπτά και αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε πάνω στα γραφείο του, μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του. Στην υπηρεσία επικράτησε πανικός.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε μετά από λίγο, δεν μπόρεσε να προσφέρει βοήθεια, καθώς ο 60χρονος φέρεται να ήταν ήδη νεκρός.