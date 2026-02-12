MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βιολάντα: Νέος γύρος καταθέσεων για την φονική έκρηξη με τις 5 νεκρές – Στο επίκεντρο τα χιλιάδες έγγραφα που κατασχέθηκαν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τους κατασχεμένους τόνους εγγράφων του μοιραίου εργοστασίου «Βιολάντα», «χτενίζουν» οι αρχές ώστε να συνθέσουν όλο το παζλ και να αποδώσουν ευθύνες για την έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες. Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στα Τρίκαλα και σήμερα (12.02.2026) αναμένεται να πάρει και άλλες καταθέσεις -περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα αυτή τη φορά- με σκοπό να φωτιστούν όλα τα «σκοτεινά» σημεία της υπόθεσης.

Μηχανολόγοι, εγκαταστάτες και υπεύθυνοι εταιρειών που πιστοποίησαν την καλή λειτουργεία των μοιραίων δεξαμενών προπανίου αλλά και των σωληνώσεων της Βιολάντα, αναμένεται να καταθέσουν στις αρχές τις επόμενες ώρες. Υπενθυμίζεται πως κατά την έρευνα, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και παρατυπίες τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα «προέβλεπαν» τη διαρροή του προπανίου η οποία προκάλεσε και την έκρηξη.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, αν και ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα υπέδειξε τον μηχανολόγο που φέρεται πως έκανε την εγκατάσταση των 2 υπέργειων δεξαμενών και των σωληνώσεων, ο συγκεκριμένος άνθρωπος αρνείται πως είχε αναλάβει το έργο. Υποστηρίζει μάλιστα πως κατά τη διάρκεια των εργασιών, εκείνος βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη και όχι στα Τρίκαλα.

Οι αρχές επικεντρώνονται στους συγκεκριμένους επαγγελματίες, μετά από την μελέτη των 5 τόμων εγγράφων που κατασχέθηκαν από τη «Βιολάντα».

Για παράνομη διακίνηση υγραερίου είχε ελεγχθεί ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα είχε ελεγθεί στο παρελθόν για παράνομη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου.

Αναλυτικά, η η γενική διεύθυνση τελωνείων και ΕΦΛ του τελωνείου Λάρισας προχωράει σε δικαστήρια 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», για την έκδοση τιμολογίων αγοράς υγραερίου που αφορούσαν την διακίνηση 7 τόνων υγραερίου που εμφανίσθηκε ως βιομηχανικό αλλά είχε διατεθεί σε πρατήρια της περιοχής της Θεσσαλίας και τη Στερεάς Ελλάδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι υπεύθυνοι της Βιολάντα και μιας ακόμη εταιρεία του ομίλου, δήλωναν ότι αγόραζαν βιομηχανικό υγραέριο, το οποίο στην πραγματικότητα δινόταν στα πρατήρια, και έτσι εισέπρατταν την διαφορά το φόρου, δηλαδή 360 ευρώ τον τόνο.

Η εταιρεία ωστόσο συμμορφώθηκε και πλήρωσε τα πρόστιμα. 

Βιολάντα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 44 δευτερόλεπτα πριν

Πτώση ατόμου στις ράγες στο μετρό στο Σύνταγμα – Έχει τραυματιστεί σοβαρά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Τζώρτζια Κεφαλά: Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, είναι δυνατή, δεν διαλύεται

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας στην Έρευνα, την Καινοτομία, στα συστήματα πιστοποίησης

ΠΑΙΔΕΙΑ 19 ώρες πριν

Υπουργείο Παιδείας: Στέλνει στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης τα έγγραφα και τα στοιχεία για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Γιάννης Αϊβάζης για Μαρία Κορινθίου: Δεν θεωρώ αποτυχημένο έναν γάμο που τελειώνει στα 18 χρόνια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Δεν “λυγίζει” η απατημένη πρώην σύντροφος του Ολυμπιονίκη που έκλαιγε on air για να τον συγχωρέσει – Απάντησε και ήταν απόλυτη