Βιολάντα: Με χειροκροτήματα έφυγε από τον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – “Κράτα γερά” του φώναζαν – Δείτε βίντεο

Φωτογραφίες: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, και έτσι θα απολογηθεί στον ανακριτή Τρικάλων αύριο στη μία το μεσημέρι.

Με χειροκροτήματα και επευφημίες έγινε η έξοδος του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη σχετικά με τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Φωτογραφία: Intime

Έξω από τα δικαστήρια τον περίμεναν δεκάδες εργαζόμενοι της εταιρείας, οι οποίοι μόλις αντιλήφθηκαν το αυτοκίνητο που τον μετέφερε, πλησίασαν και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, φωνάζοντας μηνύματα συμπαράστασης, όπως «κράτα γερά Κώστα», σύμφωνα με το trikalaopinion.gr.

Ο ίδιος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη, ενώ κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια Τρικάλων έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Είμαστε μαζί σου» και «Δύναμη».

Φωτογραφία: Intime

Βιολάντα

