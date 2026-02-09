Βιολάντα: Καταθέσεις “φωτιά” από δεκάδες εργαζομένους για πολύμηνη οσμή στο μοιραίο εργοστάσιο

Νέες μαρτυρίες για το πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έρχονται στο φως, με περισσότερους από 25 εργαζόμενους να καταθέτουν ότι υπήρχε έντονη οσμή στον χώρο, ακόμα και από τον περασμένο Οκτώβριο. Την ίδια ώρα, δείγματα από κακοσυντηρημένους και οξειδωμένους σωλήνες που μετέφεραν προπάνιο έχουν μεταφερθεί για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Μαρτυρίες για έντονη οσμή μήνες πριν την έκρηξη

Σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων, η έντονη οσμή είχε γίνει αντιληπτή σε διάφορους χώρους του εργοστασίου, κυρίως στον χώρο της τουαλέτας, αρκετό χρονικό διάστημα πριν από τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα.

«Δουλεύω στο εργοστάσιο, στη γραμμή παραγωγής. Είχα αντιληφθεί μια οσμή στον χώρο της τουαλέτας. Μύριζε τους τελευταίους δύο μήνες», καταθέτει εργαζόμενη, προσθέτοντας ότι «οι υπεύθυνοι των βαρδιών το γνώριζαν και μας είχαν πει ότι θα το μετέφεραν».

Άλλος εργαζόμενος ανέφερε: «Είχα αντιληφθεί μυρωδιά στον χώρο της τουαλέτας. Ήταν σαν υγρασία, όχι σαν αποχέτευση. Οι συνάδελφοί μου είπαν ότι ενημέρωσαν τους υπεύθυνους».

Καταγγελίες για ενημέρωση προϊσταμένων χωρίς έλεγχο

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει προϊσταμένους για την οσμή, ωστόσο φαίνεται πως δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος για το εάν υπήρχε διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο.

Κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι η οσμή υπήρχε ήδη από τον Οκτώβριο, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι την αντιλήφθηκαν λίγες ημέρες πριν από την έκρηξη.

«Απασχολούμαι στον χώρο παραγωγής και δεν είχα διαπιστώσει κάποια δυσάρεστη οσμή. Μόνο στον χώρο της τουαλέτας υπήρχε μυρωδιά σαν γκάζι. Άλλες φορές πιο έντονη, άλλες λιγότερο έντονη», ανέφερε εργαζόμενος, προσθέτοντας ότι «το συζητήσαμε μεταξύ μας και κάποιοι το είπαν και σε ανωτέρους, ειδικά τις τελευταίες ημέρες η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη».

Το εργοστάσιο παραμένει σφραγισμένο

Δύο εβδομάδες μετά το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, το εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα παραμένει σφραγισμένο, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος νέας ανάφλεξης.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι παραμένουν σε κατάσταση σοκ. «Είμαι σοκαρισμένη, δουλεύω στη Βιολάντα. Πρωινές βάρδιες θα πήγαινα το πρωί της Δευτέρας για δουλειά. Δεν έχω συνειδητοποιήσει τι συνέβη», αναφέρει εργαζόμενη.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης

Με βάση τις μαρτυρίες και τα μέχρι στιγμής ευρήματα, τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών δεν έχουν καταλήξει τόσο στη διαδρομή που ακολούθησε το προπάνιο από τους σωλήνες στο υπόγειο της επιχείρησης όσο και στα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν σταματήσει τις εργασίες στον χώρο και μεταφέρουν στην Αθήνα απόσπασμα από τον διαβρωμένο σωλήνα για έλεγχο στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και δείγματα χώματος που θα εξεταστούν από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Ελλείψεις ασφαλείας στο παράνομο υπόγειο

Υπενθυμίζεται ότι στο υπόγειο του εργοστασίου, το οποίο χαρακτηρίζεται παράνομο, δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίου. Παράλληλα, τα σχέδια που είχαν υποβληθεί στην Περιφέρεια και την Πυροσβεστική τον Σεπτέμβριο του 2025 φέρεται να περιλάμβαναν τοπογραφικά διαγράμματα του 2011.

