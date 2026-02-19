Βιολάντα: Η στιγμή που εντοπίζουν το σημείο διαρροής προπανίου στις σωληνώσεις – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο – ντοκουμέντο έρχεται στο φως από τη στιγμή του εντοπισμού της διαρροής προπανίου από τις σωληνώσεις στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Έγγραφα ντοκουμέντα, αποκαλύπτουν ότι για σχεδόν ένα έτος, οι δεξαμενές του εργοστασίου που σημειώθηκε η φονική έκρηξη, παρέμεναν χωρίς πιστοποίηση. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου που υπογράφηκε από αρμόδια εταιρεία με έδρα τα Βριλήσσια τον Σεπτέμβριο του 2024, η προηγούμενη πιστοποίηση είχε λήξει από τις 25 Νοεμβρίου του 2023, χωρίς να υπάρξει επανέλεγχος.

Μάλιστα σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατασχεθεί από την Δ.Α.Ε.Ε. στο πλαίσιο της έρευνας, υπήρξε πιστοποίηση για συνολικά πέντε δεξαμενές προπανίου, τις δύο από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή, δύο “κρυφές” που δεν υπήρχαν στα σχέδια του εργοστασίου, αλλά και για μια ακόμα δεξαμενή-“φάντασμα” που δεν έχει εντοπιστεί από την Πυροσβεστική.

Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είχε δώσει πιστοποίηση για τις σωληνώσεις παροχής καθώς δεν της είχε ζητηθεί, ενδεχομένως γιατί η επιχείρηση γνώριζε την πρόχειρη τοποθέτηση χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ να σημειωθεί ότι οι εταιρείες μπορούν να πιστοποιήσουν δεξαμενές ακόμα και αν δεν υπάρχουν στα σχέδια των εγκαταστάσεων.

Την ίδια ώρα το “Live News” παρουσίασε στοιχεία για τα όσα συνέβαιναν στο εργοστάσιο της “Βιολάντα”, μαζί με περιγραφές υπαλλήλων για όλα όσα είχαν παρατηρήσει στον χώρο της εργασίας τους.

Κάποιοι, τις τελευταίες μέρες πριν την έκρηξη, όχι μόνο φοβόντουσαν άλλα έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου καθημερινά στους προϊστάμενούς τους.

“Όσο περνούσαν οι μέρες η οσμή ήταν πιο έντονη. Έφτασα στο σημείο την τελευταία εβδομάδα να μπαίνω στον χώρο της τουαλέτας βάζοντας την μπλούζα μου μπροστά στη μύτη μου ώστε να μην το εισπνέω. Επειδή είχα φοβηθεί πολύ μήπως γίνει κάποια έκρηξη ενημέρωσα τον προϊστάμενο. Μου είπε να μην φοβάμαι”, αναφέρει εργαζόμενη.

Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν στις 26 Ιανουαρίου. Αυτόπτης μάρτυρας της έκρηξης αισθάνεται, όπως λέει, τυχερός που δεν τραυματίστηκε.

“Εκείνη την ώρα ήμασταν 4 νοσηλευτές στο εντευκτήριο ακριβώς απέναντι από την ‘Βιολάντα’. Είδαμε μία μεγάλη λάμψη και ακούσαμε πολύ δυνατό θόρυβο με αποτέλεσμα να τρέμει το κτίριο, να ανοίξουν μερικά παράθυρα και από το ωστικό κύμα ήρθε σκόνη μέσα. Τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, ήταν τουλάχιστον δύο οι εκρήξεις, με την πρώτη να είναι η ισχυρότερη. Είδα ότι υπήρχε φωτιά και τους εργαζόμενους να τρέχουν πανικόβλητοι και να ουρλιάζουν”.

Η έρευνα που ξεκίνησε τις επόμενες μέρες άρχισε γρήγορα να ξετυλίγει το κουβάρι των ευθυνών. Ο τεχνικός διευθυντής έκανε λόγο για πιστοποίηση σε 5 δεξαμενές αλλά ο προμηθευτής υγραερίου του εργοστασίου μίλησε για έξι.

“Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δεξαμενών κάναμε έλεγχο στις 23/9/2024. Ήταν ο πρώτος έλεγχος που έγινε από εμάς και αφορούσε 5 οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές. Οι δύο ήταν υπόγειες και οι δύο υπέργειες. Επιφυλάσσομαι για την τοποθεσία της 5ης δεξαμενής”.

Ο προμηθευτής υγραερίου από την άλλη υποστηρίζει πως κάθε φορά τα συνεργεία του γέμιζαν 6 δεξαμενές:

“Το 2023 αρχίσαμε περιστασιακά την τροφοδότηση με υγραέριο. Τελευταία φορά πήγαμε το 2025. Πραγματοποιούσαμε πλήρωση και στις 6 δεξαμενές, δηλαδή στις 4 υπόγειες και στις 2 υπέργειες, πέντε με επτά τόνους σε όλες. Δεν είχαμε αντιληφθεί κάποια διαρροή. Τεχνικός ασφαλείας δεν υπήρχε όταν γεμίζαμε τις δεξαμενές”.

Μαρτυρίες

Στις μαρτυρίες για τις αδήλωτες δεξαμενές, ήρθαν να προστεθούν οι διαπιστώσεις για μία σειρά από συστήματα ασφαλείας που είχαν τοποθετηθεί λάθος και ήταν αδύνατον να λειτουργήσουν.

“Η μυρωδιά υγραερίου άρχισε να μου γίνεται αντιληπτή στις αρχές του 2025. Τότε μας έλεγαν ότι είναι μυρωδιά υγραερίου κατά τον ανεφοδιασμό των δεξαμενών. Στις αρχές του 2026 άρχισε να μυρίζει έντονα υγραέριο από τις τουαλέτες. Την τελευταία εβδομάδα ήταν τόσο έντονη που ήταν αδύνατο να πάμε. Δεν πηγαίναμε καθόλου”, αναφέρει εργαζόμενη.

Στο εργοστάσιο εντοπίστηκε και ένα υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου με το ισόγειο κτίριο που καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη.

“Στις δεξαμενές είχα πάει αρκετές φορές τον τελευταίο 1,5 μήνα και με τον διευθυντή παραγωγής και με τον υδραυλικό, γιατί έπεφτε η πίεση αερίου στους φούρνους και κατά συνέπεια η θερμοκρασία. Έτσι πηγαίναμε για να ελέγξουμε τις πιέσεις και την πληρότητα των δεξαμενών, που παρείχαν αέριο στην πτέρυγα Β”, αναφέρει εργαζόμενος.

“Πριν από περίπου 6 χρόνια είχα κάνει ένα τμήμα της σωληνώσεως του προπανίου εσωτερικά του κτιρίου. Πριν ξεκινήσω τις εργασίες είχα κλείσει τις βάνες και από τις δύο δεξαμενές. Είχα αντιληφθεί την ηλεκτροβάνα, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν συνδεδεμένη. Ο ιδιοκτήτης μού έδωσε εντολή να φτιάξω αυτήν την γραμμή. Είχε έρθει με ένα σχέδιο που δεν πρόσεξα αν είχε υπογραφές και με αυτό το σχέδιο έφτιαξα την γραμμή απόστασης περίπου 5 μέτρων, η οποία εσωτερικά στο κτίριο διερχόταν και τροφοδοτούσε 6 ή 7 καυστήρες. Εγώ προσωπικά δεν έβαλα κανέναν ανιχνευτή πάνω στην γραμμή, γιατί δεν είμαι αρμόδιος.

“Βάσει μελέτης που είχε κάνει ο μηχανικός, είχα κατασκευάσει πρόσφατα μετά το καλοκαίρι μία γραμμή η οποία ήταν εσωτερικά του μπροστινού κτιρίου, που δεν έπαθε ζημιά και ξεκινούσε εσωτερικά από τους φούρνους και κατέληγε μέχρι το έξω μέρος του κτιρίου πριν από τις υπόγειες δεξαμενές, στα πλαίσια της αναβάθμισης, αλλά δεν είχε συνδεθεί και δεν είχε δοθεί σε λειτουργία. Σε εκείνη την γραμμή είχε έρθει συνεργείο και είχε τοποθετήσει ανιχνευτές σε κάθε φούρνο. Είχα αλλάξει και μία βαλβίδα επάνω στην μικρή δεξαμενή επειδή είχε χαλάσει από τον ‘Ντάνιελ’”, λέει υδραυλικός.