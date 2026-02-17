MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βιολάντα: Εντοπίστηκε διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree του ιδιοκτήτη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Διαρροή αερίου φαίνεται να εντοπίστηκε και στο δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, που έκλεισε την Δευτέρα (16.2.26) με εντολή της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια – κατόπιν ελέγχου μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – προχώρησε στο κλείσιμο του εργοστασίου Vitafree που βρίσκεται στο 12χλμ της εθνικής Τρικάλων – Λαρίσης λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας και σχετικών μελετών. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά την έρευνα των Αρχών εντοπίστηκε διαρροή αερίου και πλέον τις έρευνες αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. 

Μάλιστα, κατά το ίδιο ρεπορτάζ όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, όταν στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, αναζητώντας τις μελέτες για τις δεξαμενές, καθώς και την άδεια και την έκθεση πυρασφάλειας. Τα έγγραφα δεν προσκομίστηκαν επιτόπου, με αποτέλεσμα να δοθεί προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είχαν κατατεθεί. Έτσι, αργά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή και αποφάσισε τη σφράγιση του εργοστασίου μέχρι νεωτέρας.

perifereia
perifereia

Σημειώνεται πως η εταιρεία με μια λιτή ανακοίνωση έκανε γνωστό τη Δευτέρα ότι το εργοστάσιο κλείνει προσωρινά «προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών». 

Βιολάντα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Χαμός σε πτήση από Γεωργία για Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιβάτης έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νεκρός σε πολυκατοικία στις Συκιές ο 55χρονος που έφυγε από τη Χαλκιδική και ήταν αγνοούμενος

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Βρετανία: Εξετάζει την άμεση απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Η ΑΑΔΕ πατάει γκάζι κατά της φοροδιαφυγής με υπερωρίες για διασταυρώσεις από τράπεζες έως social media

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Λάρισα: Παρέσυρε και τραυμάτισε με πατίνι καρκινοπαθή γυναίκα – Ψάχνει τις κάμερες η κόρη της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Δυστύχημα στη Λούτσα: “Δεν οδηγούσε το παιδί μου, έχει πάθει σοκ” λέει η μητέρα του 15χρονου που ενεπλάκη στο τροχαίο