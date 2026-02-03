Βιολάντα: “Δεν ήταν εργατικό ατύχημα αλλά επικείμενο έγκλημα” λέει ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα

Ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, μιας από τις πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη, 8 ημέρες μετά το δυστύχημα μιλάει με σκληρά λόγια για αυτά που δεν έγιναν και του στέρησαν την μητέρα του.

«Δεν ήταν απλά ένα εργατικό ατύχημα, ήταν ένα επικείμενο έγκλημα, υπήρχαν πολλαπλές προειδοποιήσεις ώστε να αποφευχθεί από όλους τους φορείς» είπε ο γιος της αδικοχαμένης γυναίκας, για την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

«Βέβαια και οι ίδιοι οι φορείς έδειξαν αμέλεια, διότι δεν τιμώρησαν τις παραβάσεις… Οι δεξαμενές εκεί, αφού αντικειμενικά ήταν επικίνδυνο, δεν γίνεται εν έτει 2026 σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, γυναίκες εργαζόμενες, να δουλεύουν κάτω από μία βόμβα» τόνισε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Θυμήθηκε μάλιστα, ότι «ο χώρος είχε αποζημιωθεί λόγω φθοράς από τον «Ντάνιελ» δηλαδή ήταν γνωστό ότι υπήρχε υπόγειο αλλά ήταν αδήλωτο. Δεν υπήρχε στα σχέδια και δεν υπήρχε και η συγκεκριμένη πυρασφάλεια».

Όλα αυτά, σε ένα χώρο όπου δούλευαν καθημερινά οι εργαζόμενοι ενώ εκεί, συχνά πήγαιναν ακόμη και σχολεία με μικρά παιδιά. Τελευταία τέτοια, σχολική επίσκεψη, είχε γίνει στις 18/12, μόλις 8 ημέρες πριν από το τραγικό συμβάν.