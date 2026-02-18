Βιολάντα: “Δεν είχε γίνει πυροσβεστικός έλεγχος για 12 χρόνια” λέει πρώην ηλεκτρολόγος του εργοστασίου

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» το μοιραίο βράδυ της 26ης Ιανουαρίου, από την οποία βρήκαν τραγικό θάνατο 5 εργαζόμενες του εργοστασίου στα Τρίκαλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων βρέθηκε και σήμερα (18.02.2026), με σκοπό να απολογηθεί για όλες τις παραλήψεις ή παρατυπίες που οδήγησαν στη διαρροή προπανίου η οποία με τη σειρά της προκάλεσε την έκρηξη, σκοτώνοντας τις 5 εργαζόμενες μητέρες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν την πρόκληση έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο και την ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Παράλληλα, νέα στοιχεία ρίχνουν περισσότερο φως στην υπόθεση. Ελλιπείς έλεγχοι και καμία ενέργεια πρόληψης για την περίεργη μυρωδιά υγραερίου που γέμιζε το κτίριο επί 1 χρόνο φέρεται να οδήγησαν στην τραγωδία που αφαίρεση τη ζωή των άτυχων γυναικών.

Ειδικότερα, πρώην ηλεκτρολόγος του εργοστασίου, μιλώντας στο Live News, ανέφερε ότι όσο εργαζόταν στην μπισκοτοβιομηχανία δεν είχαν γίνει οι απαραίτητοι πυροσβεστικοί έλεγχοι: «Δεν έχω δει ποτέ την Πυροσβεστική να έρθει. Ποτέ. Όταν έρθει η Πυροσβεστική πρέπει να κάνουμε και τσεκάρισμα να πούμε ‘έχουμε έλεγχο’. Η Πυροσβεστική (πρέπει να πει) ‘ελάτε εδώ, κοιτάξτε να δούμε’, ‘ενεργοποιήστε το κεφάλαιο σειρήνα ή το φωτιστικό ασφαλείας’.

Πρέπει να είμαστε κι εμείς παρόντες. Δεν υπήρχαμε ποτέ πουθενά. Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα. Είναι απίστευτο, αλλά να σας πω κάτι; Ο καθένας ξέρει ότι έχει γνωριμίες. Εντάξει, όταν είσαι ένας μεγάλος άνθρωπος πιστεύω ότι ‘τα τελειώνεις αυτά’, λες ‘θα κάνουμε αυτά’. Τώρα αν δεν τα κάνανε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως, αν είχαν γίνει (έλεγχοι) δεν θα κοιτούσαν και τις δεξαμενές που λένε; Αφού όταν πήγα εγώ στο εγκληματολογικό, μου λέει ‘οι δεξαμενές είναι εδώ, εσύ ξέρεις κάτι;’. ‘Όχι, δεν ξέρω κάτι για τις δεξαμενές’, ‘Δεν τις είχαν κάνει έλεγχο;’. Δεν υπήρχε κανένας, ποιος τα έκανε αυτά, εγώ δεν είχα δει ποτέ, τι να σας πω;», τόνισε.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Νέα στοιχεία για τα όσα συνέβαιναν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», μαζί με περιγραφές υπαλλήλων για όλα όσα είχαν παρατηρήσει στον χώρο της εργασίας τους, παρουσίασε το Live News.

«Όσο περνούσαν οι μέρες η οσμή ήταν πιο έντονη. Έφτασα στο σημείο την τελευταία εβδομάδα να μπαίνω στον χώρο της τουαλέτας βάζοντας την μπλούζα μου μπροστά στη μύτη μου ώστε να μην το εισπνέω. Επειδή είχα φοβηθεί πολύ μήπως γίνει κάποια έκρηξη ενημέρωσα τον προϊστάμενο. Μου είπε να μην φοβάμαι», είπε μια εργαζόμενη.

Και πρόσθεσε: «Εκείνη την ώρα ήμασταν 4 νοσηλευτές στο εντευκτήριο ακριβώς απέναντι από την ‘Βιολάντα’. Είδαμε μία μεγάλη λάμψη και ακούσαμε πολύ δυνατό θόρυβο με αποτέλεσμα να τρέμει το κτίριο, να ανοίξουν μερικά παράθυρα και από το ωστικό κύμα ήρθε σκόνη μέσα. Τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, ήταν τουλάχιστον δύο οι εκρήξεις, με την πρώτη να είναι η ισχυρότερη. Είδα ότι υπήρχε φωτιά και τους εργαζόμενους να τρέχουν πανικόβλητοι και να ουρλιάζουν».

Την ίδια ώρα ο τεχνικός διευθυντής έκανε λόγο για πιστοποίηση σε 5 δεξαμενές: «Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δεξαμενών κάναμε έλεγχο στις 23/9/2024. Ήταν ο πρώτος έλεγχος που έγινε από εμάς και αφορούσε 5 οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές. Οι δύο ήταν υπόγειες και οι δύο υπέργειες. Επιφυλάσσομαι για την τοποθεσία της 5ης δεξαμενής».

Ωστόσο, ο προμηθευτής υγραερίου από την άλλη υποστηρίζει πως κάθε φορά τα συνεργεία του γέμιζαν 6 δεξαμενές:«Το 2023 αρχίσαμε περιστασιακά την τροφοδότηση με υγραέριο. Τελευταία φορά πήγαμε το 2025. Πραγματοποιούσαμε πλήρωση και στις 6 δεξαμενές, δηλαδή στις 4 υπόγειες και στις 2 υπέργειες, πέντε με επτά τόνους σε όλες. Δεν είχαμε αντιληφθεί κάποια διαρροή. Τεχνικός ασφαλείας δεν υπήρχε όταν γεμίζαμε τις δεξαμενές».

«Η μυρωδιά υγραερίου άρχισε να μου γίνεται αντιληπτή στις αρχές του 2025. Τότε μας έλεγαν ότι είναι μυρωδιά υγραερίου κατά τον ανεφοδιασμό των δεξαμενών. Στις αρχές του 2026 άρχισε να μυρίζει έντονα υγραέριο από τις τουαλέτες. Την τελευταία εβδομάδα ήταν τόσο έντονη που ήταν αδύνατο να πάμε. Δεν πηγαίναμε καθόλου», ανέφερε η εργαζόμενη του εργοστασίου.

Στο εργοστάσιο εντοπίστηκε και ένα υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου με το ισόγειο κτίριο που καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη.

«Στις δεξαμενές είχα πάει αρκετές φορές τον τελευταίο 1,5 μήνα και με τον διευθυντή παραγωγής και με τον υδραυλικό, γιατί έπεφτε η πίεση αερίου στους φούρνους και κατά συνέπεια η θερμοκρασία. Έτσι πηγαίναμε για να ελέγξουμε τις πιέσεις και την πληρότητα των δεξαμενών, που παρείχαν αέριο στην πτέρυγα Β», είπε άλλος εργαζόμενος.

Από την πλευρά του ο υδραυλικός που τοποθέτησε χωρίς πτυχίο τις σωληνώσεις προπανίου εντός και εκτός του κτιρίου είπε: «Πριν από περίπου 6 χρόνια είχα κάνει ένα τμήμα της σωληνώσεως του προπανίου εσωτερικά του κτιρίου. Πριν ξεκινήσω τις εργασίες είχα κλείσει τις βάνες και από τις δύο δεξαμενές. Είχα αντιληφθεί την ηλεκτροβάνα, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν συνδεδεμένη. Ο ιδιοκτήτης μού έδωσε εντολή να φτιάξω αυτήν την γραμμή. Είχε έρθει με ένα σχέδιο που δεν πρόσεξα αν είχε υπογραφές και με αυτό το σχέδιο έφτιαξα την γραμμή απόστασης περίπου 5 μέτρων, η οποία εσωτερικά στο κτίριο διερχόταν και τροφοδοτούσε 6 ή 7 καυστήρες. Εγώ προσωπικά δεν έβαλα κανέναν ανιχνευτή πάνω στην γραμμή, γιατί δεν είμαι αρμόδιος».

Και συμπλήρωσε: «Βάσει μελέτης που είχε κάνει ο μηχανικός, είχα κατασκευάσει πρόσφατα μετά το καλοκαίρι μία γραμμή η οποία ήταν εσωτερικά του μπροστινού κτιρίου, που δεν έπαθε ζημιά και ξεκινούσε εσωτερικά από τους φούρνους και κατέληγε μέχρι το έξω μέρος του κτιρίου πριν από τις υπόγειες δεξαμενές, στα πλαίσια της αναβάθμισης, αλλά δεν είχε συνδεθεί και δεν είχε δοθεί σε λειτουργία. Σε εκείνη την γραμμή είχε έρθει συνεργείο και είχε τοποθετήσει ανιχνευτές σε κάθε φούρνο. Είχα αλλάξει και μία βαλβίδα επάνω στην μικρή δεξαμενή επειδή είχε χαλάσει από τον ‘Ντάνιελ’».

Στο μεταξύ, οι εργαζόμενοι της Βιολάντα, αναφέρουν με ανακοίνωσή τους πως οι τελευταίες ημέρες είναι αρκετά δύσκολες αλλά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης επένδυε πάντα στους εργαζομένους με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον.

Σχετικά με τις έρευνες που έγιναν στα εργοστάσια της Βιολάντα, στο Vitafree, της ίδιας εταιρείας, έχει μπει ήδη λουκέτο ενώ στο «μικροσκόπιο» είναι και η 3η εγκατάσταση στη Λάρισα, καθώς και σύμφωνα με πληροφορίες, στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300-400 τετραγωνικών μέτρων η οποία μάλιστα φέρεται πως δεν έχει και μέτρα πυρασφάλειας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των εργαζόμενων

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους. Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές. Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον. Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε.

Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του. Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια. Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ. Τρίκαλα 17.02.2026».