Βιολάντα: “Δακρύζαμε από την οσμή ακόμα και όταν περνούσαμε απ’ έξω” – Νέες καταγγελίες εργαζομένων

Έφτασε η ώρα του ανακριτή για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας «Βιολάντα», ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει αναβαθμισμένο κατηγορητήριο.

Ο ιδιοκτήτης κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων και αναμένεται η μεταγωγή του στα δικαστήρια Τρικάλων. Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιείται συγκέντρωση ομάδας εργαζομένων της εταιρείας, σε ένδειξη συμπαράστασης στον εργοδότη τους. Η κίνηση αυτή προκαλεί και αντιδράσεις καθώς διερχόμενοι αποδοκίμασαν τους συγκεντρωμένους, δίχως να προκληθεί κάποια περαιτέρω ένταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι του θα ζητήσουν προθεσμία άλλων 48 ωρών μέχρι την Πέμπτη.

«Δακρύζαμε ακόμα και όταν περνούσαμε απ΄ έξω από το εργοστάσιο»

Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως από την ΕΡΤ, σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων του εργοστασίου για την αποπνικτική ατμόσφαιρα από την έντονη δυσοσμία, ενώ χθες με απόφαση της Περιφέρεια Θεσσαλίας σφραγίστηκε και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στo Πετρόπορο λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας και σχετικών μελετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, δεν προσκομίστηκαν επικαιροποιημένες μελέτες για τις δεξαμενές ούτε άδεια και έκθεση πυρασφάλειας. Δόθηκε προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεση των εγγράφων, ωστόσο αυτή παρήλθε χωρίς αποτέλεσμα, οδηγώντας την αρμόδια επιτροπή στην απόφαση για σφράγιση της μονάδας μέχρι νεωτέρας.

Στο μεταξύ, έρχονται στο «φως» νέες μαρτυρίες εργαζομένων που αναφέρουν, ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες.

Υπήρξε ενημέρωση προς την διοίκηση της επιχείρησης από το προηγούμενο διάστημα από τους υπευθύνους των βαρδιών όλου του 24ωρου. Υπεύθυνοι βαρδιών άκουσαν ότι πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά.

Σφραγίστηκε και το εργοστάσιο στη Λάρισα

Με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σφραγίστηκε και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στο Πετρόπορο καθώς κατά τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά πυροπροστασίας ούτε η σχετική επικαιροποιημένη μελέτη.

Το πρωί της Πέμπτης, στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, αναζητώντας τις μελέτες για τις δεξαμενές, καθώς και την άδεια και την έκθεση πυρασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έγγραφα δεν προσκομίστηκαν επιτόπου, με αποτέλεσμα να δοθεί προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είχαν κατατεθεί. Έτσι, αργά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή και αποφάσισε τη σφράγιση του εργοστασίου μέχρι νεωτέρας.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει πρώτα τα προβλεπόμενα έγγραφα, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της μονάδας.

Σοβαρές κακοτεχνίες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ήδη από τον περασμένο Ιούλιο γραφείο Μηχανολόγων Μηχανικών είχε καταθέσει προσφορά που αφορούσε δύο κτίρια της βιομηχανικής μονάδας, μεταξύ αυτών και το κτήριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Στη μελέτη που συνόδευε την προσφορά καταγράφονταν σοβαρές επισημάνσεις για ελλείψεις και αποκλίσεις από τη νομοθεσία.

Ειδικότερα, οι αποστάσεις μεταξύ των δεξαμενών δεν συμβάδιζαν με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ στο υφιστάμενο δίκτυο δεν είχαν αποτυπωθεί οι περιμετρικές διαστάσεις. Παράλληλα, γινόταν λόγος για πίεση άνω του επιτρεπτού ορίου που διερχόταν από τις σωληνώσεις. Στη μελέτη προτεινόταν η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας, λόγω του μεγέθους της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων.

Ιδιαίτερη αναφορά υπήρχε και στην κατάσταση της υπόγειας σωλήνωσης, η οποία φέρεται να παρουσίαζε έντονη διάβρωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τοποθέτησή της είχε γίνει χωρίς την τήρηση βασικών κανόνων ασφαλείας.

Υδραυλικός από τα Τρίκαλα φέρεται να κατέθεσε πως κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη για να συνδέσει εξωτερική δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 5.000 λίτρων με το κτήριο. Όπως υποστήριξε, είχε ήδη ανοιχτεί χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια του βιομηχανικού χώρου και του ζητήθηκε να τοποθετήσει σωλήνα μήκους 8 έως 10 μέτρων για τη σύνδεση.

Ο ίδιος φέρεται να πρότεινε την επένδυση του καναλιού με μπετόν, τόσο στη βάση όσο και στα πλαϊνά, ώστε ο αγωγός να μην εφάπτεται στο έδαφος, καθώς και την τοποθέτηση μεταλλικού φρεατίου για εύκολη πρόσβαση και έλεγχο. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, έλαβε την απάντηση ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα πραγματοποιούνταν και ότι την ευθύνη αναλάμβανε ο ιδιοκτήτης.

«Μου είπε: “Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί”», φέρεται να ανέφερε ο υδραυλικός.

Τελικά, προχώρησε στην τοποθέτηση του σωλήνα. Σε φωτογραφία που έφερε στο φως το ΕΡΤnews διακρίνεται διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, τοποθετημένος απευθείας στο έδαφος, χωρίς στεγανοποίηση και εμφανώς κατεστραμμένος.

Παράλληλα, στο τοπογραφικό διάγραμμα του εργοστασίου αποτυπωνόταν η ύπαρξη υπόγειων δεξαμενών, ενώ στον ίδιο χώρο λειτουργούσαν και υπέργειες εγκαταστάσεις. Ο τοπογράφος μηχανικός που δεν συμπεριέλαβε τον υπόγειο χώρο στο σχέδιο φέρεται να υποστήριξε ότι γνώριζε την ύπαρξή του, ωστόσο δεν τον δήλωσε, καθώς, όπως είπε, δεν ήταν σε λειτουργία και θεωρούνταν «χρηστικός» αλλά ανενεργός χώρος.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η βάνα διακοπής παροχής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροής, ενώ δεν είχε τοποθετηθεί στον κεντρικό αγωγό αλλά σε διακλάδωση. Εμπειρογνώμονες που εξέτασαν το σημείο εκτιμούν ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η βάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να διακόψει την παροχή αερίου.

«Η διαρροή φαίνεται πως ήταν με τέτοιο ρυθμό που δεν εντοπίστηκε από τη βαλβίδα ασφαλείας της δεξαμενής προπανίου, γεγονός που αναδεικνύει σοβαρό κενό ασφαλείας», σημειώνουν ειδικοί.