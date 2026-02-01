Βιολάντα: Από τύχη η τραγωδία δεν έγινε ακόμα μεγαλύτερη καθώς σχολεία επισκέπτονταν τη μονάδα – Πότε θα αρχίσουν εκ νέου οι έρευνες

Από τύχη η τραγωδία στη «Βιολάντα» δεν πήρε τεράστιες διαστάσεις, καθώς το εργοστάσιο επισκέπτονταν σχολεία για εκπαιδευτικές εκδρομές, καθώς θεωρούνταν πρότυπο βιομηχανικής μονάδας.

Το στοιχείο αυτό προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία και «πάγωσε» δεκάδες γονείς που τα παιδιά τους ξεναγούνταν στις εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των διδακτικών τους επισκέψεων.

Η κοινωνία των Τρικάλων παραμένει σοκαρισμένη και ανήσυχη ενώ την Τρίτη (3/2) έχει προκυρηχθεί 24ωρη απεργία από την Ομοσπονδία γάλακτος, τροφίμων και ποτών, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Στο μεταξύ, στο τόπο της τραγωδίας οι έρευνες σταμάτησαν καθώς το έδαφος έχει εμποτιστεί με μεγάλες ποσότητες προπανίου και υπάρχει κίνδυνος νέας έκρηξης.

Παρά την προσωρινή διακοπή των ερευνών, συνεχίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών στοιχείων και των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν παρατυπίες και αστοχίες, όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας δείχνουν σωρεία παραλείψεων και παραβάσεων για τη φονική έκρηξη.

Τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας κατασχέθηκαν οι φάκελοι από την Περιφέρεια,τον Δήμο, την Πολεοδομία και από την Πυροσβεστική, για να διαπιστωθεί αν τελικά η αδειοδότηση έγινε όπως πρέπει, αν πληρούσε τις προϋποθέσεις και για τη λειτουργία του εργοστασίου αλλά και για τις εγκαταστάσεις και αν υπήρξε ολιγωρία από την πλευρά των δημοσίων υπηρεσιών.

Από Δευτέρα εκ νέου οι έρευνες

Οι έρευνες θα ξεκινήσουν εκ νέου όταν σβήσει πλήρως η φωτιά και ακολούθως θα γίνει εκσκαφή σε ένα μήκος περίπου 25 μέτρων πίσω από το εργοστάσιο, ώστε να βγουν στην επιφάνεια οι σωλήνες.

Οι εργαζόμενοι για μεγάλο διάστημα ανέφεραν ότι μύριζαν αέριο χωρίς να εισακουστούν με αποτέλεσμα την έκρηξη που σκόρπισε τον θάνατο, σκοτώνοντας πέντε εργαζόμενες.

«Μας καταγγέλθηκε ότι υπήρχε για αρκετές εβδομάδες μια μυρωδιά προπανίου, υγραερίου, δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν οι εργαζόμενοι. Σε κάποιους χώρους, ειδικά στις τουαλέτες ήταν τόσο έντονα που έπρεπε να καλύψουν μέχρι και τη μύτη τους για να πάνε» ανέφερε στο ΕΡΤnews o Γ.Γ. Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.