Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο ορειβάτη που χάθηκε – Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού

Αγωνία για 74χρονο μέλος ορειβατικής ομάδας, που χάθηκε στο παγωμένο Βελούχι το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο 74χρονος συμμετείχε σε εκδρομή Ορειβατικού Συλλόγου από το Λεκανοπέδιο που αριθμούσε 17 άτομα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport κάποια στιγμή έγινε αντιληπτό ότι δεν κατέβαινε μαζί τους προς το ορειβατικό καταφύγιο και σήμανε συναγερμός.

Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική που άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης με ομάδες από την Π.Υ. Καρπενησίου και την 7η ΕΜΑΚ, ενώ κλήθηκε και η ομάδα Drone από τη Λάρισα.

Στις έρευνες συμμετέχουν ιδιώτες εθελοντές που έχουν επίσης drone, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να τον εντοπίσουν ζωντανό.

Στο βουνό επικρατεί ομίχλη και η θερμοκρασία είναι 1 με 2 βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Βελούχι

