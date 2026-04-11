Βεγγαλικά: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την ασφάλειά μας – Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ

Κάθε χρόνο την περίοδο του Πάσχα, οι κροτίδες και τα βεγγαλικά συνοδεύεται από ατυχήματα, πολλά από τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Παρότι για πολλούς αποτελούν μέρος του εορτασμού, στην πράξη πρόκειται για επικίνδυνα υλικά που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Οι οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν απευθύνονται μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες, αλλά σε όλους. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η πρόληψη τραυματισμών και η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Τι ισχύει για κροτίδες και βεγγαλικά

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η κατασκευή, η εμπορία, η αγορά, η κατοχή και η χρήση κροτίδων και πυροτεχνημάτων χωρίς άδεια απαγορεύεται. Η απαγόρευση αυτή δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά μέτρο προστασίας, καθώς τα περισσότερα ατυχήματα συνδέονται με παράνομη ή ανεξέλεγκτη χρήση.

Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι οι αυτοσχέδιες κατασκευές, καθώς δεν πληρούν καμία προδιαγραφή ασφάλειας και μπορεί να λειτουργήσουν απρόβλεπτα.

Γιατί χρειάζεται προσοχή

Τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι ακίνδυνα. Μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα, τραυματισμούς στα μάτια ή στα χέρια και σε σοβαρές περιπτώσεις μόνιμες βλάβες.

Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν χρησιμοποιούνται σε χώρους με πολύ κόσμο ή χωρίς τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας. Ακόμη και η απλή παρουσία κοντά σε τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Η ευθύνη των ενηλίκων

Οι ενήλικες έχουν καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο για τη δική τους ασφάλεια, αλλά και για την προστασία των παιδιών. Η αποτροπή χρήσης κροτίδων και η απομάκρυνση από χώρους όπου γίνεται καύση τους είναι βασικά μέτρα πρόληψης.

Εξίσου σημαντική είναι και η ενημέρωση. Όσο πιο ξεκάθαρα εξηγούνται οι κίνδυνοι, τόσο πιο εύκολο είναι να αποφευχθούν επικίνδυνες συμπεριφορές.

Το βασικό μήνυμα

Το Πάσχα είναι μια περίοδος γιορτής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνοδεύεται από κινδύνους. Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχουν για να προλαμβάνουν καταστάσεις που μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες.

Η αποφυγή χρήσης βεγγαλικών και κροτίδων είναι ο πιο απλός και ασφαλής τρόπος να προστατευτούμε όλοι.

Πηγή: iatropedia.gr

