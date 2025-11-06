MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 2,3 εκατ. ευρώ – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

THESTIVAL TEAM

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η κλήρωση 2985 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.300.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 25, 33, 36, 38, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 12.

Από την αποψινή κλήρωση του Τζόκερ αναδείχθηκε ένας τυχερός νικητής που κερδίζει πάνω από 2.300.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποψινή κλήρωση αναδείχθηκαν επίσης 9 επιτυχημένα δελτία στην δεύτερη κατηγορία (5αρια) που κερδίζουν από 100.000 ευρώ το κάθε ένα!

Οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας στην ερχόμενη κλήρωση του Τζόκερ θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

