MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τσικνοπέμπτη με κατάσχεση “μαμούθ”: Στα δίχτυα της Περιφέρειας Αττικής 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος

|
THESTIVAL TEAM

Στην κατάσχεση 4.780 κιλών ληγμένου κρέατος στο Καπανδρίτι προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο σαρωτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 (Τσικνοπέμπτη). Η εντυπωσιακή ποσότητα εντοπίστηκε σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι το κρέας διατηρούνταν καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας, καθιστώντας το μη ασφαλές για τους καταναλωτές.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας ότι «η δημόσια υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης» και προειδοποιώντας πως όποιος παρανομεί θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις. Ήδη έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για την ασφαλή διαχείριση και την καταστροφή της κατασχεθείσας ποσότητας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Οι έλεγχοι, που πραγματοποιήθηκαν λόγω της αυξημένης κίνησης των ημερών, επεκτάθηκαν σε όλο το Λεκανοπέδιο και περιλάμβαναν αυτοψίες σε ψυκτικές αποθήκες, καταστήματα λιανικής και επιχειρήσεις εμπορίας κρεάτων. Βασικός στόχος της Περιφέρειας είναι η διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων, η πρόληψη φαινομένων αισχροκέρδειας και η αποτροπή διάθεσης προϊόντων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Τσικνοπέμπτη με κατάσχεση «μαμούθ» στο Καπανδρίτι: Στα δίχτυα της Περιφέρειας Αττικής 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας, τα συνεργεία της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, διενεργώντας:

  • Επιθεωρήσεις σε όλους τους χώρους αποθήκευσης και διακίνησης τροφίμων.
  • Δειγματοληπτικούς ελέγχους στις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης.
  • Άμεσες κατασχέσεις προϊόντων που κρίνονται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε πως ο ρόλος της Περιφέρειας είναι θεσμικός και ουσιαστικός, με στόχο την προστασία του πολίτη και τη διασφάλιση μιας αγοράς που λειτουργεί με κανόνες και διαφάνεια. Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να συνεργάζονται με τα ελεγκτικά όργανα, υπενθυμίζοντας ότι η τήρηση των κανόνων είναι ο μοναδικός δρόμος για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Αττική Κρέας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Ήταν συνειδητή απόφαση να µην κάνω παιδί, είχα την ανασφάλεια ότι δεν θα τα κατάφερνα

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Ύπνος: Οι ορμόνες που απελευθερώνονται κατά τη σεξουαλική επαφή μας βοηθούν να κοιμηθούμε καλύτερα

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 14 τραγούδια του ελληνικού τελικού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: Η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ είναι απαράδεκτη, ντροπιαστική και αποκαλυπτική της ενοχής της

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Γιώργος Γιαννόπουλος: Ήμουν εγωιστής και δεν γούσταρα να δουλέψω μαζί της, θα έλεγαν… ο γκόμενος της Δήμητρας Παπαδοπούλου

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Kακάο και μαύρη σοκολάτα: Μπορούν πράγματι να επιβραδύνουν τη γήρανση και να προστατεύσουν καρδιά και εγκέφαλο;