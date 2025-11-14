Τρίκαλα: Νταλίκα πήρε λάθος στροφή και βρέθηκε σε γκρεμό, πιθανόν από λάθος οδηγίες του GPS – Απίστευτες εικόνες

Σοβαρό πρόβλημα προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη σήραγγα της Εθνικής Οδού Στουρναραίικων – Άρτας, στη θέση Γκρόπα Τρικάλων, όταν μια νταλίκα βουλγαρικής προέλευσης εγκλωβίστηκε σε ανενεργό τμήμα του δρόμου.

Ο οδηγός, κατευθυνόμενος από Ανθηρό προς Τρίκαλα, παραπλανήθηκε και αντί να συνεχίσει ευθεία, ακολούθησε λάθος διαδρομή μέσα στη σήραγγα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νταλίκα στρίβοντας αριστερά πέρασε μπροστά από τον εκχιονιστικό σταθμό και κινήθηκε στην παλιά, εγκαταλελειμμένη διαδρομή, η οποία έχει κλείσει λόγω κατολισθήσεων.

Το όχημα παρέμεινε, όπως αναφέρει το Trikalaopinion.gr, εγκλωβισμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς το πίσω μέρος του δρόμου ήταν φραγμένο από βράχους και η όπισθεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Το πρωί της Πέμπτης, κάτοικος από τα Στουρναραίικα εντόπισε τη νταλίκα και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Τροχαίας και συνεργεία με σκοπό να βρουν λύση για τον απεγκλωβισμό του οχήματος. Οι προσπάθειες συνεχίζονται, ενώ ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει τραυματιστεί.

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν η παραπλάνηση του οδηγού οφείλεται σε λανθασμένες οδηγίες GPS, που πιθανόν συνέβαλαν στον αποπροσανατολισμό του.