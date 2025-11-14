MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρίκαλα: Νταλίκα πήρε λάθος στροφή και βρέθηκε σε γκρεμό, πιθανόν από λάθος οδηγίες του GPS – Απίστευτες εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό πρόβλημα προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη σήραγγα της Εθνικής Οδού Στουρναραίικων – Άρτας, στη θέση Γκρόπα Τρικάλων, όταν μια νταλίκα βουλγαρικής προέλευσης εγκλωβίστηκε σε ανενεργό τμήμα του δρόμου.

Ο οδηγός, κατευθυνόμενος από Ανθηρό προς Τρίκαλα, παραπλανήθηκε και αντί να συνεχίσει ευθεία, ακολούθησε λάθος διαδρομή μέσα στη σήραγγα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νταλίκα στρίβοντας αριστερά πέρασε μπροστά από τον εκχιονιστικό σταθμό και κινήθηκε στην παλιά, εγκαταλελειμμένη διαδρομή, η οποία έχει κλείσει λόγω κατολισθήσεων.

trikala-ntalika-arthroy.jpg

Το όχημα παρέμεινε, όπως αναφέρει το Trikalaopinion.gr, εγκλωβισμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς το πίσω μέρος του δρόμου ήταν φραγμένο από βράχους και η όπισθεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Το πρωί της Πέμπτης, κάτοικος από τα Στουρναραίικα εντόπισε τη νταλίκα και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Τροχαίας και συνεργεία με σκοπό να βρουν λύση για τον απεγκλωβισμό του οχήματος. Οι προσπάθειες συνεχίζονται, ενώ ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει τραυματιστεί.

1.jpg

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν η παραπλάνηση του οδηγού οφείλεται σε λανθασμένες οδηγίες GPS, που πιθανόν συνέβαλαν στον αποπροσανατολισμό του.

Νταλίκα Τρίκαλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ερντογάν: Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι εκείνη των δύο κρατών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Πιερρακάκης από Βρυξέλλες: Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Αχαΐα: Ανείπωτος πόνος στην κηδεία του 3χρονου που σκοτώθηκε πέφτοντας από μαντρότοιχο με τον θείο του – Δείτε φωτογραφίες

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ισπανία: Η αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 92.000 θεατές στις προβολές και στις εκδηλώσεις του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

ΔΝΤ: Θα στείλουμε σύντομα αποστολή στην Ουκρανία, πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά