Τρίκαλα: Αγωνία για 55χρονο ο οποίος είναι παγιδευμένος εδώ και επτά ημέρες σε χωριό λόγω κατολίσθησης
Αγωνία για έναν 55χρονο, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος σε έρημο ορεινό χωριό στα Τρίκαλα, μετά από κατολίσθηση. Ο Νίκος Κουτσοκώστας παραμένει παγιδευμένος για επτά 24ωρα.
Ο Νίκος Κουτσοκώστας παραμένει αποκλεισμένος στα Γλύστρα ανάμεσα στα Τρίκαλα και την Άρτα, μετά την κατολίσθηση που έκλεισε τον μοναδικό δρόμο που συνδέει το χωριό με το οδικό δίκτυο.
Ο 55ρονος είναι εγκλωβισμένος από τις 4 Νοεμβρίου σε υψόμετρο 960 μέτρων και δεν μπορεί να μετακινηθεί.
Στα Γλύστρα που διοικητικά ανήκουν στον Δήμο Πύλης Τρικάλων, υπάρχει ένας ανενεργός υδροηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ.
