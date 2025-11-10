Τρίκαλα: Αγωνία για 55χρονο ο οποίος είναι παγιδευμένος εδώ και επτά ημέρες σε χωριό λόγω κατολίσθησης

Αγωνία για έναν 55χρονο, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος σε έρημο ορεινό χωριό στα Τρίκαλα, μετά από κατολίσθηση. Ο Νίκος Κουτσοκώστας παραμένει παγιδευμένος για επτά 24ωρα.

Ο Νίκος Κουτσοκώστας παραμένει αποκλεισμένος στα Γλύστρα ανάμεσα στα Τρίκαλα και την Άρτα, μετά την κατολίσθηση που έκλεισε τον μοναδικό δρόμο που συνδέει το χωριό με το οδικό δίκτυο.

Ο 55ρονος είναι εγκλωβισμένος από τις 4 Νοεμβρίου σε υψόμετρο 960 μέτρων και δεν μπορεί να μετακινηθεί.

Στα Γλύστρα που διοικητικά ανήκουν στον Δήμο Πύλης Τρικάλων, υπάρχει ένας ανενεργός υδροηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ.