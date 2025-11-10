MENOY

Τρίκαλα: Αγωνία για 55χρονο ο οποίος είναι παγιδευμένος εδώ και επτά ημέρες σε χωριό λόγω κατολίσθησης

Αγωνία για έναν 55χρονο, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος σε έρημο ορεινό χωριό στα Τρίκαλα, μετά από κατολίσθηση. Ο Νίκος Κουτσοκώστας παραμένει παγιδευμένος για επτά 24ωρα.

Ο Νίκος Κουτσοκώστας παραμένει αποκλεισμένος στα Γλύστρα ανάμεσα στα Τρίκαλα και την Άρτα, μετά την κατολίσθηση που έκλεισε τον μοναδικό δρόμο που συνδέει το χωριό με το οδικό δίκτυο.

Ο 55ρονος είναι εγκλωβισμένος από τις 4 Νοεμβρίου σε υψόμετρο 960 μέτρων και δεν μπορεί να μετακινηθεί.

Στα Γλύστρα που διοικητικά ανήκουν στον Δήμο Πύλης Τρικάλων, υπάρχει ένας ανενεργός υδροηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ.

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ 7η ΗΜΕΡΑ ΜΟΝΟΣ ΣΤΗ ΓΛΥΣΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

