Τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο – Τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ

Σε πέντε ανέρχονται τα συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε επτά εκτροφές στη Λέσβο, σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα τρία νέα κρούσματα εντοπίστηκαν σε πέντε εκτροφές προβάτων και βοοειδών, οι οποίες κηρύχθηκαν μολυσμένες. Πρόκειται για μία εκτροφή προβάτων, μία εκτροφή βοοειδών και τρεις συστεγαζόμενες εκτροφές προβάτων.

Όπως αναφέρει η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης, αποφασίστηκε η άμεση θανάτωση όλων των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Σημειώνεται ότι στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται τα εξής μέτρα: