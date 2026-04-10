Τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα παρουσίασε βλάβη – Καθυστέρησε 64 λεπτά

Τεχνικό πρόβλημα σημειώθηκε σε αμαξοστοιχία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο IC57 από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, προκαλώντας καθυστέρηση στην αναχώρηση και την πορεία του συρμού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, το πρόβλημα παρουσιάστηκε λίγο μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την αποκατάστασή του επί τόπου, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Ως αποτέλεσμα, η αμαξοστοιχία επέστρεψε στον σταθμό εκκίνησης, όπου πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των μηχανών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής συνέχιση του δρομολογίου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το προσωπικό της Hellenic Train παρείχε συνεχή ενημέρωση στους επιβάτες, οι οποίοι παρέμειναν εντός του συρμού μέχρι την επίλυση του προβλήματος.

Τελικά, η αμαξοστοιχία αναχώρησε εκ νέου για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 64 λεπτών.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας των δρομολογίων, ευχαριστώντας παράλληλα το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.